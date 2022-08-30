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30 Ağustos 2022 otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı İETT bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramıtüm yurtta coşkuyla karşılandı. Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlayacak vatandaşlar, '30 Ağustos 2022 otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı İETT bedava mı?' sorularına yanıt arıyor. İstanbul'da metrobüs, metro, otobüs ve vapur toplu taşıma tarifesi ile değerlendiriliyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi?

30 Ağustos 2022 Salı 12:20 - Güncelleme:
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle kamu kurumlarında ve bazı kurumsal şirketlerde çalışanlar izinli sayılıyor. Bugün toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar; Otobüs, vapur, metro ve metrobüsün ücretli olup olmadığını sorguluyor. Peki 30 Ağustos 2022 otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı İETT bedava mı? İşte Zafer Bayramı'nda İstanbul'da ulaşım tarifesi

30 AĞUSTOS 2022 OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Ulaşım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin toplu taşıma konusunda sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda otobüslerin ücretsiz olduğu yönünde yapılan açıklamada:

"İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecektir." denildi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İETT BEDAVA MI?

İstanbul'da ulaşım sağlanan İETT araçları, vapur, metro, metrobüs, tramway ve vapurlar ücretsiz hizmet verecek.

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