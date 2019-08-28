30 Ağustos bankalar çalışıyor mu? 30 Ağustos kaç gün tatil? sorularının yanıtları büyük bir merakla araştırılıyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

30 AĞUSTOS BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos günü resmi tatil olduğu için bankalar çalışmıyor. EFT ve diğer işlemler ise bir sonraki işlem günü olan 2 Eylül 2019 Pazartesi günü hesaplara geçecek.

30 AĞUSTOS KAÇ GÜN TATİL?

30 Ağustos 2019 Zafer Bayramı bu sene cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birlikte çalışanlar 3 gün izin yapma fırsatı bulmuş olacaklar.

30 AĞUSTOS NOTERLER AÇIK MI?

30 Ağustos Cuma günü hiçbir resmi kurum ve kuruluşlar açık olmadığı gibi noterlerde çalışmıyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos, 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

30 AĞUSTOS'UN ÖNEMİ NEDİR?

Kurtuluş Savaşı sırasında ordularımız işgalci güçlere son darbeyi vurmak için harekete geçti ve TBMM'nin 20 Temmuz 1922'deki oturumunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başkomutanlık yetkisi verdi. Bundan sonra taarruz hazırlıkları gizlice sürdürüldü ve 26'sını 27'sine bağlayan gece Büyük Taarruz Afyon'da başladı. Dumlupınar Meydan Muharebesi ile düşman birliklerinin imha edilmesinin ardından bu taarruz zaferle sonuçlandı.

30 Ağustos 1924 tarihinde ise Dumlupınar'ın Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla yapılan kutlamalarda Atatürk, milli ruhun canlı tutulmasının önemine vurgu yapmış ve Meçhul Asker Abidesi'nin temelini eşi Latife Hanım ile birlikte beraber attı.

1926 yılından itibaren ise bu bayram Zafer Bayramı adı ile kutlanmaya başladı. 1 Nisan 1926’da kabul edilen Zafer Bayramı Kanunu'nda 30 Ağustos Başkumandan Muharebesi gününün Cumhuriyet ordu ve donanmasının Zafer Bayramı olduğu, her yıl dönümünde bu bayram gününün kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından kutlanacağı belirtilir.