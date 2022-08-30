30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili resimler, sosyal medyada paylaşılıyor. Bugün, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Büyük Taaruz'da (Başkomutanlık Meydan Muharebesi) kazandığımız ve topraklarımızın düşman işgalinden kurtulduğumuz gün. Bu özel günde 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili görseller ve güzel sözler Facebook, Whatsapp ve Instagram hesaplarından paylaşılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili resimler ve paylaşmanız için derlediğimiz 30 Ağustos mesajları haberimizde yer alıyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili görseller...

Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandalığında kesin zaferle sonuçlanan Büyük Taaruz'un üzerinden tam tamına 100 yıl geçti. Her yıl 30 Ağustos tarihinde kutlanan Zafer Bayramı, yurt genelinde ve KKTC'de çeşitli etkinliklerle anılıyor. Şehitler için dualar okunurken Türk milleti için bağımsızlığın ne kadar önemli olduğu defalarca hatırlanıyor. İşte sosyal medyada paylaşabileceğiniz 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili resimler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili güzel sözler ve görseller...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLE İLGİLİ RESİMLER

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Ne mutlu Türküm diyene! Zafer Bayramımız kutlu olsun!

Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer'ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk'e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını kutluyorum.

30 Ağustos 1922 zaferi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmasının yanında, yalnızca bizim değil; tüm ezilmiş ulusların, hatta tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milletiyle bölünmez bir bütündür, Türk milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bu şanlı zaferi bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.

Milli Kurtuluş Savaşı'mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak dileğiyle.

Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.