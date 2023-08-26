30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tatil olup olmadığı konusu, memur ve özel sektör çalışanları tarafından sorgulanıyor. 30 Ağustos 2023 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanlar izinli oluyor. Peki 30 Ağustos özel sektöre tatil mi? İşte 2023 resmi tatil takvimi

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?



30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle kamu ve özel sektör çalışanları resmi tatil olup olmadığını merak ediyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 1 gün tatil yapacak. Ayrıca çarşamba günü PTT'ler, noterler, kargolar gibi resmi kurumlar kapalı olacaklar.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

26 Ağustos 1922'de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Taarruzun planlaması büyük bir gizlilik ve titizlik içinde yapılmıştır. Taarruzun zamanından Gazi Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki bir iki yakın mesai arkadaşından başka kimse haberdar olmamıştır.

Büyük Taarruz öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden dördüncü defa olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Başkomutan unvanı verilmiştir. 30 Ağustos'ta Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerek basında gerekse halk arasında büyük sevinçle karşılanmış, orduya ve ordunun Başkomutanına başarılarından dolayı tebrik telgrafları gelmiştir.

Zaferden iki yıl sonra 30 Ağustos 1924'te Dumlupınar'da Büyük Zafer'in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın da katıldığı bir törenle hem zafer kutlanmış hem de şehitler anılmıştır.

Bu törenden iki yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun çıkarılarak 30 Ağustos'un ordunun bayramı olduğu belirlenmiştir.