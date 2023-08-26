30 Ağustos 2023 Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir konserleri ise kentte yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bu kutlu akşamda birçok sanatçı vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak. Peki 30 Ağustos'ta İzmir'de hangi konserler var? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir konserleri ve kutlama etkinlikleri

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İZMİR ETKİNLİKLERİ

1- Derya Uluğ / Menderes - Özdere Sedat Balcı Stadı, 27 Ağustos 21.00

2- Ebru Yaşar / Kınık - Poyracık Hizmet Binası Önü, 28 Ağustos 21.00

3- Türk Halk Müziği Korosu ve Gülşen Kutlu konseri / Bornova - Büyükpark, 29 Ağustos 20:30

4- Sümer Ezgü / Gaziemir - Vali Nevzat Ayaz Parkı, 30 Ağustos 20.30

5- Yeni Türkü / Torbalı - Ayrancılar Meydanı, 30 Ağustos 21.00

6- Öykü Gürman / Kiraz - Cem Yazan Kapalı Pazar Yeri, 30 Ağustos 21.00

7- Yüksek Sadakat / Tire - Tire Gölet Rekreasyon Alanı, 30 Ağustos 21.00

8- Ajda Pekkan / Aliağa - Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, 30 Ağustos 21:30

9- İlber Oltaylı, Celal Şengör, Fatih Altaylı "Büyük Zafer Söyleşisi" / Gaziemir - Gaziemir Festival Alanı, 30 Ağustos 21:30

10- Melike Şahin / Selçuk - Selçuk Pazar Yeri, 30 Ağustos 21.30

11- Bengü / Dikili - 75. Yıl Parkı, 30 Ağustos 22:00

12- Yeni Türkü / Çiğli - Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Amfi Tiyatro, 31 Ağustos 20.30

İZMİR VALİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

26 AĞUSTOS – 1 EYLÜL

30 Ağustos Belgeseli

Yer : DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Barkovizyon

Saat : 08:30 – 17:30

28 AĞUSTOS PAZARTESİ

30 Ağustos Zafer Bayramı Lif Sanatı Sergisi

Yer : DEÜ Sabancı Kültür Sarayı

Saat : 11:00

29 AĞUSTOS SALI

Şan ve Piyano Dinletisi

Yer : DEÜ Devlet Konservatuarı 3. Kat Sahne

aat : 12:15

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Büyük Taarruz' un 101. Yılı Kutlama Etkinlikleri

Zafere Doğru "Ezelden Ebede"

Devlet Halk Dansları Topluluğu

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehteran Grubu

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu

Yer : Gündoğdu Meydanı

Saat : 21.30