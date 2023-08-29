30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum kapalı olacak. Resmi tatillerde hastaneler, devlet daireleri ve kargo şirketleri kapalı oluyor. Özel işletmeler ve kamu kurumları tam gün açık olacak. Peki 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü bankalar, noterler, eczaneler açık mı? 30 Ağustos'ta nereler kapalı? İşte, 30 Ağustos günü kapalı olacak işletmeler...

30 AĞUSTOS'TA NERELER KAPALI?



Resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Bu kapsamda; Belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlık, noter gibi yerler kapalı olacak.

Sağlık hizmeti veren hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler de kapalı olacak. Eczaneler nöbetçi olarak hizmet verecek. Ayrıca hastanelerin sadece acil bölümleri açık olacak.

30 Ağustos'ta ayrıca; Noterler, bankalar, PTT ve kargo şirketleri de çalışmalarına 1 gün ara verecek.