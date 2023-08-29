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30 Ağustos'ta nereler kapalı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kapalı olan kurum ve kuruluşlar

30 Ağustos Zafer bayramı bu yıl da ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu günün resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, noterler, İcra daireleri, sağlık ocakları (aile hekimliği) kapalı oluyor. Peki 30 Ağustos'ta nereler kapalı? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kapalı olan kurum ve kuruluşlar

29 Ağustos 2023 Salı 17:46 - Güncelleme:
30 Ağustos'ta nereler kapalı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kapalı olan kurum ve kuruluşlar
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum kapalı olacak. Resmi tatillerde hastaneler, devlet daireleri ve kargo şirketleri kapalı oluyor. Özel işletmeler ve kamu kurumları tam gün açık olacak. Peki 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü bankalar, noterler, eczaneler açık mı? 30 Ağustos'ta nereler kapalı? İşte, 30 Ağustos günü kapalı olacak işletmeler...

30 AĞUSTOS'TA NERELER KAPALI?

Resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Bu kapsamda; Belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlık, noter gibi yerler kapalı olacak.

Sağlık hizmeti veren hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler de kapalı olacak. Eczaneler nöbetçi olarak hizmet verecek. Ayrıca hastanelerin sadece acil bölümleri açık olacak.

30 Ağustos'ta ayrıca; Noterler, bankalar, PTT ve kargo şirketleri de çalışmalarına 1 gün ara verecek.

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