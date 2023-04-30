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30. Dönem POMEM giriş sınavında kontenjan arttırıldı

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine giriş için belirlenen 10 bin kişilik kontenjan arttırılarak 10 bin 600 yapıldı.

IHA30 Nisan 2023 Pazar 23:07 - Güncelleme:
30. Dönem POMEM giriş sınavında kontenjan arttırıldı
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27 Nisan 2023 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60,00, önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65,00 ve üzeri puan alanlar arasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 6 bin 800 erkek, bin 200 kadın, önlisans mezunu bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Lisans mezunu 6 bin 800 erkek, bin 200 kadın, önlisans mezunu bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımı kontenjanı, lisans mezunu 6 bin 900 erkek, bin 580 kadın, önlisans mezunu bin 700 erkek, 420 kadın olmak üzere toplam 10 bin 600 öğrenci alımı olacak şekilde arttırıldı.

Ayrıntılı bilgi için "www.pa.edu.tr" adresi kullanılabiliyor.

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