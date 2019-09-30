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30 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Çukur mu, Çocuk mu, Zalim İstanbul mu, Yasak Elma mı kim birinci?

30 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Çukur mu, Çocuk mu, Zalim İstanbul mu, Yasak Elma mı kim birinci? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show Tv'de Çukur, Star Tv'de Çocuk, Kanal D'de Zalim İstanbul, Fox Tv'de Yasak Elma, Tv8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümleri ekranlara gelecek. 30 Eylül reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

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Tüm televizyon takipçileri 30 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Çukur mu, Çocuk mu, Zalim İstanbul mu, Yasak Elma mı kim birinci? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Bu akşam Show Tv'de Çukur, Star Tv'de Çocuk, Kanal D'de Zalim İstanbul, Fox Tv'de Yasak Elma, Tv8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümleri izleyiciler ile buluşacak. Yeni bölümlerin ardından kimin birinci olduğu belli olacak. 30 Eylül reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
30 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 
30 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 30 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
GEÇEN HAFTA (23 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI
 
TOTAL 
 

 
 
AB

 
ABC
 

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