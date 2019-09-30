30 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Çukur mu, Çocuk mu, Zalim İstanbul mu, Yasak Elma mı kim birinci? 30 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Çukur mu, Çocuk mu, Zalim İstanbul mu, Yasak Elma mı kim birinci? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show Tv'de Çukur, Star Tv'de Çocuk, Kanal D'de Zalim İstanbul, Fox Tv'de Yasak Elma, Tv8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümleri ekranlara gelecek. 30 Eylül reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...