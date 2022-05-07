30 metre yükseklikten düşen personel hayatını kaybetti

Olay, saat 15.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde teleferik istasyonunda meydana geldi. Firmada teknik eleman olarak çalışan Enes Temel, Sarısu'dan Tünektepe'ye çıkan teleferik kabinlerinin bakımını yaptığı sırada dengesini kaybedip, 30 metre yükseklikten beton zemine düştü. Kanlar içinde kalan Temel'e ilk müdahaleyi yapan arkadaşları, sağlık ekiplerine de bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin tüm çabasına rağmen Temel kurtarılamadı. Enes Temel'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Öte yandan olay sonrası Tünektepe'ye çıkmak için kullanılan yollar, belediye ekipleri ve polis tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis, soruşturma başlattı. (DHA)