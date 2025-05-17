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30 milyar dolarlık doğal gaz keşfi! Bakan Bayraktar: Türkiye'yi üst lige taşıyacak

AK Parti Bartın İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, '75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi Türkiye'yi üst lige taşıyacak.' dedi.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 14:43 - Güncelleme:
30 milyar dolarlık doğal gaz keşfi! Bakan Bayraktar: Türkiye'yi üst lige taşıyacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Bartın İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satırbaşları:

Hedefimiz Türkiye'yi enerjide tam bağımsız hale getirmek.

75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi Türkiye'yi üst lige taşıyacak.

Çok önemli bir keşif. Bu ülkemize ayrı bir zenginlik olarak katılmış oldu. Hedefimiz en kısa sürede oradaki bu rezervi kullanabilmek.

Türkiye Yüzyılı vizyonunda bizim hedefimiz Türkiye'yi enerjide tam bağımsız hale getirmek. Bu doğrultuda son 23 yılda çok büyük işler yaptık. 2016 yılından sonra ise biz petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımızda yeni bir safhaya geçtik

Türkiye bugün 81 ilinde doğal gaza erişmiş durumda. Fakat bu doğal gazı hep ithal ediyorduk. İşte Karadeniz'deki Sakarya'daki ve Göktepe-3 kuyusundaki 75 metreküplük yeniş keşif artık bizim bu alandaki dışa bağımlılığımızı düşürecek.

Allaha hamdolsun bu çok önemli bir keşif. Ülkemize ayrı bir zenginlik, ayrı bir varlık olarak katılmış oldu. Hedefimiz en kısa sürede oradaki bu rezervi vatandaşımızın hizmetine sunmak.

Şimdi dağlarda günde 81 bin varil üreten bir Türkiye var. Türkiye'yi ekonomik olarak çok güçlü bir hale getireceğiz.

Bugün Türkiye'deki hanelerin 3 milyonunun evinde kendi doğal gazımızı kullanır hale geldik.

  • enerji
  • alparslan bayraktar
  • doğalgaz keşfi

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