30 milyon dolarlık soygun İmamoğlu'na uzandı! Görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Bakırköy'de bulunan bir sitenin otoparkında 2 otomobilden çalındığı iddia edilen 30 milyon dolarla ilgili yürütülen soruşturmada otoparktan soygun esnasına ait olduğu belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Soygunda çalınan 30 milyonların ucu, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu "Ekosistem"e uzandı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir sitenin otoparkında, iki aracın bagajından 30 milyon dolar çalındı. Çalınan 30 milyon doların, İBB'nin rüşvet ve vurgun paralarının emanetçisi Taç Döviz'in tutuklu sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu belirlendi. Atilla Durmaz'ın, İmamoğlu'nun koruma müdürü Akın ile kasaları Soytekin ve Köksal'ın şoförleriyle yoğun iletişim trafiğinin tespit edildi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, akıllara 'Bagajdaki para İBB'den kaçırılan para mıydı?' sorusunu getirdi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın yaşandığı otoparkta soygun anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Olayın gerçekleştiği 11 Şubat günü akşam saatlerinde sahte plakalı bir araçla siteye giren 4 hırsız, 15 dakika içerisinde 2 otomobilin camlarını kırarak 30 milyon doların bulunduğu paraları geldikleri araçlara yükleyip kaçtı.

Bilal Durmaz'ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 1 aydır sitenin otoparkındaki iki otomobilin bagajında beklettiği öğrenildi.

7 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan bir site otoparkındaki 2 ayrı araç içerisinden çalınan 30 Milyon dolar ile ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlattı.

Yürütülen teknik ve saha çalışmaları kapsamında araç içerisindeki paraları çalan şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 Türk Lirası, 860 adet Ecstacy Hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

10 TANE ÇUVAL ÇIKARTTIKLARI GÖRÜLDÜ

24 TV muhabiri Deniz Zeybek, 24 TV'de ekranlara gelen "Moderatör Hafta Sonu" programında olaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Soygun anının görüntülerinin ortaya çıktığına dikkat çeken Deniz Zeybek, "30 milyon dolardan bahsediyoruz ki bu güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Söz konusu soygun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve derinleştirilen bir soruşturma aslında. Güvenlik kamera görüntülerine baktığımızda 11 Şubat 2026 ve saat 17.17.10 kayıtlarını görüyoruz. 4 tane şüpheli İstanbul Bakırköy'deki lüks sitenin otoparkına giriyor ve hedefleri de çok net aslında. İki tane lüks araç hedeflerinde ve direkt o araçlara doğru ilerliyorlar. Görüntülerde önce otomobilin camlarının kırıldığı sonra da bagajlarının açılıp içeriden 10 tane çuval çıkarttıkları görülüyor. Bunların ağırlığı yaklaşık 300 kilogram ve ederi de 30 milyon dolar. O 30 milyon doları alıyorlar ve bu işlem 10-15 dakikalık bir süre zarfında, bu kadar kısa bir gerçekleşiyor. Sonrasında da o lüks otoparktan ayrılıyorlar." dedi.

30 MİLYON DOLAR KİME AİT?

"30 milyon doların kime ait olduğu iddia ediliyor?" sorusuna cevap veren 24 TV muhabiri açıklamasında, "Bilal Durmaz. Bilal Durmaz kim peki? İBB'nin de para kasası olduğu iddia edilen ki iddialarda şu anda da tutuklu bulunan aslında Atilla Durmaz'ın önemli bir döviz bürosunun sahibi olan kişinin oğlu Bilal Durmaz. Atilla Durmaz'ın oğlu ve İBB'nin para kasası olduğunu biliyoruz. Biz Atilla Durmaz'ın bu savcılık tarafından iddianamede yer alan bilgiler doğrultusunda söylüyorum. Ve aslında sorular şurada başlıyor. 'Neden o kadar para o araçlarda tutuluyordu?' O araların sahibi Bilal Durmaz beyanında şunu söylüyor: 'Çok fazla işlem uzun sürüyordu. O yüzden paraları araçta tutuyorduk' diyor. Ve öyle birkaç günlük bir süre zarfında değil uzun bir zamandır aslında o paralar orada." ifadelerine yer verdi.

LALELİ İLE TAÇ DÖVİZ BÜROSU BAĞLANTISI

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasına kapsamında İstanbul Laleli'de bulunan döviz bürosuna düzenlenen operasyona ilişkin bilgi veren Zeybek, "Yine Atilla Durmaz'ın sahibinin olduğu o döviz bürosundaki servete el konulmuştu. Bu döviz bürosunda da ayrı bir operasyon gerçekleştirilmişti. Ondan sonra zaten bu iki olayın da birbiriyle bağlantısı olduğu aslında ortaya çıktı." dedi.

24 TV muhabiri Zeybek, 30 milyon doların İBB'nin para kasası olduğu iddia edilen Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu iddia edildiğin söyledi.

SOYGUNDA HEDEF BELLİ MİYDİ?

Zeybek açıklamasının son kısmında şu ifadelere yer verdi;

"Savcılık aslında paranın geçmişini, paranın kaynağını da araştırıyor. Dört tane şüpheli var. Hedefleri belli. İki tane araç var ve direkt o iki aracın hangi plaka, hangi araç olduğunu biliyorlar ve o iki araca doğru ilerliyorlar. Önce camları kırıp sonra bagajı açıp o 30 milyon doları çuvalları çıkarıyorlar ve gidiyorlar. Elbette ki hem bu hırsızlık hem de paranın kaynağı da araştırılıyor."