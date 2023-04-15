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'30 milyon fazla oy pusulası basıldı' yalanı

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken dezenformasyon hız kesmiyor. Cumhuriyet Yazarı Murat Ağırel'in fazladan 30 milyon birleşik oy pusulası basılacağı iddiasına cevap Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
'30 milyon fazla oy pusulası basıldı' yalanı
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'Seçim güvenliği yok' algısı üretmeye çalışan muhalefetten yeni bir iddia ortaya atıldı.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 249 milyon 670 bin 360 birleşik oy pusulası için ihale açıldığını paylaşan Cumhuriyet Yazarı Murat Ağırel, oy pusulalarının fazla basıldığını ileri sürdü.

Halk TV'deki Haber Masası programında konuşan Ağırel, 30 milyon oy pusulasının fazladan basıldığını iddia etti.

DMM'DEN CEVAP

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) ortaya atılan iddiaya ilişkin önemli bir açıklama geldi.

DMO'nun şeffaf bir ihale yaptığı vurgulanan açıklamada, seçmenin kaygıya düşürülmeye çalışıldığına dikkat çekildi. DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından seçimlerde kullanılması için oy pusulası üretimi ihalesi açmıştır. Açılan ihalenin ilan metni ve ek Şartları DMO'nun resmi sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılmıştır. 249.670.310 adet oy pusulası üretimi için açılan ihale üzerinden medyada üretilen manipülasyonlar, seçmenleri seçim güvenliği konusunda kaygılandırma amacı taşımaktadır. Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın ihtiyacına ilişkin "249.670.310 Adet Birleşik Oy Pusulası ile 814.120 Adet Görme Engelli Oy Kullanma Şablonu" üretimi için ihale açmıştır.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde;

Birinci oylamada kullanılacak 81.436.770 adet,

* İkinci oylamaya kalması halinde ikinci oylamada kullanılacak 81.436.770 adet,

* Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve oylamanın Referandum şeklinde yapılması halinde Referandumda kullanılacak 5.360.000 adet ve

* Milletvekili Genel Seçimlerinde kullanılacak 81.436.770 adet olmak üzere,

yapılması için ihale açılmıştır.

Genel Toplamda; 249.670.310 adet oy pusulası basımı Aynı şekilde toplamda; 814.120 adet görme engelli oy pusulası basımı yaptırılacağı bildirilmiştir.

Ayrıca ilan metninde Cumhurbaşkanının birinci oylamada seçilmesi halinde, ikinci oylamada kullanılacak olan 81.436.770 adet birleşik oy pusulası baskı işi ile 203.530 adet görme engelli oy pusulasının üretiminin yapılmayacağı da belirtilmiştir.

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