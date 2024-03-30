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30 öğretmenden sahur şöleni: Vatandaşları davul çalarak uyandırdılar

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ritimde Öğretmenler Müzik ve Dans Topluluğu bünyesindeki 30 öğretmen, mani söyleyip davul, darbuka ve bendir çalarak vatandaşları sahura uyandırdı.

AA30 Mart 2024 Cumartesi 06:12 - Güncelleme:
30 öğretmenden sahur şöleni: Vatandaşları davul çalarak uyandırdılar
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Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 2022 yılında kurulan topluluk üyesi 30 öğretmen, ramazan ayında sahurda davul çalınması ve mani okunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplandı.

Topluluk mani söyleyip davul, darbuka ve bendir çalarak İsmet Paşa Caddesi'nden Cumhuriyet Mahallesi'ne yürüdü.

Topluluğun Namık Kemal Caddesi'ndeki valilik konutu önünden geçişi sırasında Uşak Valisi Turan Ergün, konutundan gelerek öğretmenlerle sohbet etti.

Geleneklerin yaşatılması için çalışma yürüten öğretmenlere teşekkür eden Vali Ergün, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Yürüyüşe eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, yürüyüşün tamamlanmasının ardından emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Çalışmaların önemine de değinen Yücel, "Kolay olmadı tabii buraya gelmek. İlk yapılan çalışma olduğu için dikkat ede ede buralara gelindi. Ben umuyorum ki, bundan sonra daha güzel olacak. Belki daha geniş katılımlı olacak. Bize de cesaret verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz bir ekibiz." dedi.

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