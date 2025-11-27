İSTANBUL 22°C / 12°C
  30 tonluk skandal! Gıda sahtekarlarının oyunu bozuldu
Güncel

30 tonluk skandal! Gıda sahtekarlarının oyunu bozuldu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir'de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirildiğini duyurdu. Halk sağlığıyla oynayan işletmenin mühürlendiği bildirildi.

27 Kasım 2025 Perşembe 09:33
30 tonluk skandal! Gıda sahtekarlarının oyunu bozuldu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de Bakanlık ekiplerince yapılan denetime ilişkin bilgi verdi.

Tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayıp, tekrar piyasaya satmaya çalışan gıda sahtekarlarına ekiplerin göz açtırmadığını vurgulayan Yumaklı, "İzmir'de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin, "Alo 174 Gıda" hattına gelen ihbar üzerine yaptığı denetimde, ürünlerin STT ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) bilgilerinin silinip yeniden basılmaya çalışıldığının tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu işletmenin mühürlendiğini, ürünlere imha edilmek üzere el konulduğunu ve sorumlular hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

