1 Eylül 2025 Pazartesi
Güncel

30 yaş üstü öğrencilere ulaşım müjdesi… AK Parti: İndirim geri geldi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 11 Temmuz 2024 tarihli, 30 yaşından büyük öğrencilerin İstanbulkart indirim oranını yüzde 10'a düşüren kararının, AK Parti tarafından açılan hukuk mücadelesi sonucunda iptal edildiğini açıkladı.

1 Eylül 2025 Pazartesi 21:05
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 11 Temmuz 2024'te 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararının AK Parti tarafından verilen hukuk mücadelesiyle iptal edildiğini bildirdi.

Özdemir, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gasbedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık. Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor. AK Parti var oldukça, milletimizin önüne konan hiçbir engel kalıcı olamayacaktır. İBB kararına karşı hukuk mücadelesini yürüten AK Parti Meclis üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tavrımız, düşüncemiz, ufkumuz, mücadelemiz, mesaimiz her zaman İstanbullunun refahından yana olacak."

