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  • 30 yaşındaki inşaat işçisini kaldığı apart dairede boğazını keserek öldürdüler
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30 yaşındaki inşaat işçisini kaldığı apart dairede boğazını keserek öldürdüler

Edirne'de inşaat işçisi Kadir Şeker, (30) kaldığı aparttaki dairesinde bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği şüpheli Özgür Y.'yi (43) gözaltına aldı.

DHA27 Mart 2021 Cumartesi 16:14 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 16:14
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Olay, Şükrüpaşa Mahallesi 207'nci Sokak'ta bulunan bir apart dairesinde meydana geldi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi 207'nci Sokak'taki apartta, Kadir Şeker'in kaldığı dairede kavga olduğu yönünde ihbar aldı. Hemen adrese giden ekipler, kapısı açılmayan daireye çilingir yardımıyla girdi. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Şeker, kanlar içinde bulundu. Yapılan incelemede Şeker'in kafası ve vücudundan defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilerek, öldürüldüğü belirlendi.

Edirne'ye 2 gün önce geldiği ve apart daireyi kiraladığı saptanan Kadir Şeker'in en son yanına gelen kişinin Özgür Y. olduğu saptandı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli, kaçtıktan 4 sonra Uzunköprü ilçesinde yakaladı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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