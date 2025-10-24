İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" olarak bilinen soruşturma kapsamında 40'ı tutuklu olmak üzere toplam 200 şüpheli hakkında 20 Ekim 2025 tarihinde iddianame düzenlendi. İddianamede görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'a yönelik olarak rüşvet suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık kapsamında 11 Mayıs 2025 tarihinde Kadir Aydar hakkında verdiği ifadede, "Önceki başkan Hülya döneminde belediye Barka ile çalışıyordu. Sonraki dönemde Kadir Aydar belediye başkanı oldu. Kadir Aydar 21-22.07.2024 tarihinde İstanbul'a geldi Le Meridien Otel'de konakladı. Babası Mustafa Aydar ise 25-26.07.2024 tarihinde İstanbul'a geldi. Le Meridien Otel'e yerleştirdik. 26.07.2024 günü Koşuyolu'nda bulunan şirket merkezine geldi. Akrabalarımın önceki döneme ait alacaklarının ödemesi için Yumurtalık'ta aile şirketleri Öztaş Müt. Taş. Ltd. Şti adına kayıtlı 2 dairenin 20 milyon TL'ye alınmasını istedi. 09.08.2024 tarihinde iki dairenin tapusu ipotekli olarak yeğenim Uğur Aktaş'a devredildi.

14.08.2024 tarihinde dairelerin birine rayiç bedel 2 milyon lira olmak üzere toplamda 4 milyon lira ödendi. 06.11.2024 tarihinde bankadan çekilen 300 bin doları Ankara'da Kadir Aydar'a bizzat kendim teslim ettim. Kadir Aydar ile ortak HTS kayıtlarıma bakıldığında nerede teslim ettiğim görülecektir. 16.10.2024 tarihinde Mustafa Aydar'ın yeğeni Zafer Yaman ile Hakan Toprak olarak hatırladığım isimli kişiler İstanbul'a geldi. 17.10.2024 tarihinde Zafer Yaman'a Elif LPG'nin merkezi Koşuyolu'nda 6 milyon TL teslim edildi. Bu kişilerin Conrad Otel'de 16-17.10.2024 konakladıklarını hatırlıyorum. Başka otelde de konaklatmış olabilirim. Otele kayıtları temin edilebilir. Otel masrafları da bizler tarafından karşılandı. Tapular üzerinde halen ipotek vardır" dedi.

"İFADELER, HTS VE BAZ KAYITLARI SUÇ İŞLEDİKLERİNİ GÖSTERİYOR"

Savcılık; alınan ifadeler, HTS ve baz kayıtları, banka dekontları üzerinden yaptığı değerlendirmede şunlara yer verdi:

"Şüpheli Mustafa Aydar ve Can Zafer Yaman satılan araç bedeli olarak 6 milyon aldıklarını belirtmişseler de aracın satıldığı tarih 02.01.2025 olmasına rağmen Can Zafer Yaman'ın İstanbul'a gelip, parayı aldığı tarih 17.10.2024 olması, bir ilan sitesinde, bahsedilen dairelerin bulunduğu Alara My World isimli sitede bulunan dairelerin fiyatlarının 13.10.2025 tarihi itibarıyla 3 milyon - 7 milyon 500 bin lira arasında olduğu, şüpheli Kadir'in, başkanı olduğu belediyeden alacaklı olan ve kendi döneminde belediyeden aldığı ihale olmayan Aziz İhsan Aktaş'la Ankara ve İstanbul'da görüşmesi, kendisinin, babasının ve kuzeninin konaklama ücretlerini Aziz İhsan Aktaş tarafından ödenmesi dikkate alındığında şüpheliler Mustafa Aydar ve Kadir Aydar'ın beyanlarına itibar edilmemiş, şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın belediyedeki alacaklarına karşılık, rüşvet olarak şüpheli Kadir Aydar'ın aile şirketine ait iki taşınmaza değerinin çok üzerinde 20 milyon liraya satın aldığı, 4 milyon lirayı 14.08.2024 tarihinde verdiği, paranın tamamını vermediği için şüphelilerin taşınmazlara ipotek koyduğu, 6.000.000 lirayı 16-17.10.2024 tarihinde şüpheli Can Zafer Yaman'a İstanbul'da elden teslim ettiği, kalanı ise 06. 11.2024 tarihinde 300.000 dolar olarak şüpheli Kadir Aydar'a Ankara'da elden teslim ettiği, şüpheliler Kadir Aydar, Mustafa Aydar ve Can Zafer Yaman'ın iştirak halinde rüşvet almak suçunu işledikleri anlaşılmıştır."