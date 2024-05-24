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300 bin liralık kurbanlık develer 'yok' sattı

Adıyaman'da fiyatları 200 ile 300 bin TL arasında değişen kurbanlık develer satılmaya başlandı. Kısa sürede develerin neredeyse tamamı satıldı.

IHA24 Mayıs 2024 Cuma 09:42 - Güncelleme:
300 bin liralık kurbanlık develer 'yok' sattı
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Yaklaşan Kurban bayramı öncesinde küçük ve büyükbaş kurbanlıklar satılmaya başlandı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde küçük ve büyük baş kurbanlıkların yanı sıra kurbanlık deve satışları da başladı.

Besni ilçesinde Murat Nalman isimli kurbanlık hayvan satıcısı, daha önceki yıllarda olduğu gibi yine kurbanlık deve getirdi. Aydın, Antalya, İzmir ve Çanakkale illerinden getirdiği kurbanlık develeri satışa çıkartan Murat Nalman, kısa sürede develerin çoğunu sattı. Genellikle sipariş üzerine kurbanlık deve getiren Murat Nalman, 20 kurbanlık deveden 18'ini sattı. Kurbanlık develere büyük ilgi gösteren vatandaşlar, fiyatları 200 ile 300 bin TL arasında olan develeri kurban edecek.

Deve satıcısı Murat Nalman, 20 yıldan beri müşterinin talebi üzerine deve getirdiğini belirterek, "Müşterilerin talebi üzerine Aydın, Antalya, İzmir, Çanakkale gibi illerden kurbanlık deve getiriyoruz. Müşteri talebi oldukça getiriyoruz. 2024 yılı içerisinde 20 adet deve getirdik. Bunlardan 18'ini sattık, elimizde 2 tane devemiz var. Onunda bir tanesinin pazarlığı bitmek üzere bir vatandaşımıza verdik" dedi.

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