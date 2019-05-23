300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

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300 bin TL ödülle aranan gri listedeki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, Elazığ'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 'Sorej Tatvan' kod adlı Ferhat Akgün olduğunun belirlendiği bildirildi.

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Elazığ'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride yer alan Ferhat Akgün olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Elazığ-Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında Elazığ Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde alan sorumlusu "Sorej Tatvan" kod adlı Ferhat Akgün olduğu tespit edildi.

- Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının, 13 Mart 2018'de Görese Dağı Bölgesi'nde yürütülen operasyonda sığınak girişine tuzaklanan mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinin infilak etmesi neticesinde Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı, Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın şehit edilmesi ile aynı operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbaşılar köyü Güvenlik Korucusu Seyithan Bilgiç'in yaralanması olaylarının faili olduğu belirlendi.

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/KCK'yla mücadelesini etkin ve kararlılıkla sürdürdüğü, şehit edilen siviller ve güvenlik güçlerinin intikamını aldığı vurgulandı.

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