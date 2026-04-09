  • 300 milyon liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi: 16 şüpheli adliyede
300 milyon liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi: 16 şüpheli adliyede

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, MASAK analizleri ve 4 aylık teknik takip sonucunda 300 milyon 844 bin 684 lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ağını deşifre etti. Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

IHA9 Nisan 2026 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
Edirne'de siber suçlarla mücadele ekiplerinin 4 ay boyunca sürdürdüğü teknik takip çalışması, 300 milyon lirayı aşan işlem hacmiyle faaliyet gösteren dev bir yasa dışı bahis ağını gün yüzüne çıkardı. MASAK analizleriyle desteklenen operasyonda Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 AYLIK TAKİPLE 300 MİLYON LİRALIK AĞ DEŞİFRE EDİLDİ

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon çerçevesinde, yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve MASAK analizleri sonucunda dev bir yasa dışı bahis ağı deşifre edildi. Yapılan titiz incelemelerde, söz konusu ağın 300 milyon 844 bin 684 lira işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.

EDİRNE VE İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI BASKIN: 16 GÖZALTI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma çerçevesinde; Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Edirne Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Manisa'da kahreden olay: Tamir etmek için altına girdiği minibüsün altında kaldı

