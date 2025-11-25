300 yıllık türbe definecilerin hedefi oldu! Delik deşik ettiler

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Doğan Köyü'nde incelemelerde bulunan Araştırmacı Yazar Tarcan Oğuz, bu tür mezarlarda para veya altın bulunmasının imkansız olduğunu belirterek, tarihi yapının aslına uygun restore edilmesi çağrısında bulundu.

Yatağan'a bağlı Doğan Köyü Mahallesi'nde yer alan ve antik dönemde "Elanay" veya "Erekçi Köyü" olarak bilinen tarihi alanda kaçak kazı şoku yaşanıyor. Bölgenin önemli simgelerinden biri olan ve yaklaşık 3 asırlık geçmişi bulunan Oyuk Baba Ereni mezarı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kazılarak tahrip edildi.

"BU MEZARLARDA PARA OLMA ŞANSI YOK"

Konuyla ilgili olay yerinde açıklamalarda bulunan Araştırmacı Yazar Tarcan Oğuz, yapılan kazının hem tarihe hem de inanç değerlerine büyük bir saygısızlık olduğunu vurguladı. Oğuz, definecilerin yanlış bilgilerle hareket ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bulunduğumuz yer antik dönemde Elanay ve Erekçi köyü olarak bilinen bir alan. Arkamızda görmüş olduğumuz yapı, yaklaşık 300 yıllık bir geçmişi olan Oyuk Baba Ereni mekanıdır. Maalesef buraya zaman zaman gelip para aramışlar. Ancak bilinmelidir ki, özellikle bu tip mezarlarda para olma şansı yoktur. Bu, tamamen yanlış bilgiyle yapılmış bir kazıdır"

"HATALI RESTORASYON VE KORUMA İHTİYACI"

Tarihi yapının geçmişte geçirdiği onarımlara da değinen Oğuz, yapının yaklaşık 50 yıl önce şahıslar tarafından restore edildiğini ancak bu çalışmanın aslına uygun yapılmadığını belirtti.

Oğuz, "Burası 50 yıl önce restore edilmişti ancak çok düzgün bir restorasyon değildi, aslından çok uzak bir şekilde yapılmıştı. Şu anki tahribatla birlikte durum daha da kötüleşti. Muhtarımız konuyu ilgili kurumlara bildirdi. Buranın bir an önce kapatılması ve aslında uygun şekilde, profesyonelce restore edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Köy muhtarlığı ve yetkililerin, tahrip edilen alanın koruma altına alınması için harekete geçtiği bildirildi.