301 polisin katılımıyla asayiş denetimi

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında akşam saatlerinde asayiş denetimleri gerçekleştirdi. 301 personelin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde ekipler, eğlence mekanlarında ve yoğun bölgelerde kimlik kontrolü yaparak GBT taramasında bulundu. Şüpheli görülen otomobil ile motosiklet sürücülerinin üstleri ve araçları didik arandı, belgelerine bakıldı.

Denetimler kapsamında, 83 umuma açık iş yeri, 741 araç, 91 motosiklet ve 2 bin 245 kişi kontrol edildi. Denetimler sonucunda, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, aranması olan 7 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, 75 gram uyuşturucu ele geçirilirken 8 otomobil için yasal işlem yapıldı. Sürücülere toplamda 14 bin 783 TL para cezası kesildi.(DHA)