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306 konut daha depremzedelere teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan Gaziantep'in Araban ilçesindeki 306 kalıcı konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 17:00 - Güncelleme:
306 konut daha depremzedelere teslim edildi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Dumlupınar Mahallesi'nde yapımına başlanan 306 kalıcı konut tamamlandı.

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar, radye temel üzerine, konvansiyonel ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Dumlupınar Mahallesi'nde 952 sosyal ve deprem konut projesi, 2+1 nitelikli 98 daire ve 3+1 nitelikli 854 daireden oluşuyor. Projede 952 konuttan yapımı tamamlanan 306 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Dinlenme, spor, çocuk oyun ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

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