5 Eylül 2025 Cuma / 13 RebiülEvvel 1447
  • 30'dan fazla ilde Küresel Sumud Filosu'na destek programı
Güncel

'Küresel Sumud Filosu' İsrail ablukasına meydan okuyarak Gazze'ye doğru yola çıkarken, bu hafta sonu Filistin'e Destek Platformu ve Anadolu Sivil Toplum Platformu öncülüğünde Türkiye genelinde geniş katılımlı etkinlikler düzenlenecek.

5 Eylül 2025 Cuma 11:39
Küresel Sumud Filosu Filistin ile dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıktı.

Bu hafta sonu ise filoya destek için Filistin'e Destek Platformu ve Anadolu Sivil Toplum Platformu öncülüğünde Türkiye genelinde geniş katılımlı etkinlikler düzenlenecek.

Şu ana kadar 30'dan fazla ilde programlar netleşirken, organizatörler hedefin 40 ili aşmak olduğunu ifade etti.

İSTANBUL PROGRAMI

İstanbul'da Cumartesi günü, Fıstıkağacı Metro istasyonundan meydana bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Yürüyüşün ardından sahilde büyük görseller açılarak Gazze halkına destek mesajı verilecek.

ANKARA PROGRAMI

Başkent Ankara'da ise ANFİDAP koordinasyonunda Pazar günü dua ve basın açıklaması programı yapılacak. Organizasyon yetkilileri, tüm etkinliklerde Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılara dikkat çekileceğini, dünya kamuoyunun sessizliğinin protesto edileceğini ifade etti.

Etkinlik düzenleneceği netleşen iller şöyle:

Adana

Ağrı

Amasya

Ankara

Antalya

Aydın

Bingöl

Bitlis

Çankırı

Denizli

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Gaziantep

İzmir

Kayseri

Konya

Kütahya

Malatya

Kahramanmaraş

Mardin

Muş

Sinop

Tokat

Şanlıurfa

Van

Yozgat

Aksaray

Iğdır

