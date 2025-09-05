30'dan fazla ilde Küresel Sumud Filosu'na destek programı

Küresel Sumud Filosu Filistin ile dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıktı.
Bu hafta sonu ise filoya destek için Filistin'e Destek Platformu ve Anadolu Sivil Toplum Platformu öncülüğünde Türkiye genelinde geniş katılımlı etkinlikler düzenlenecek.
Şu ana kadar 30'dan fazla ilde programlar netleşirken, organizatörler hedefin 40 ili aşmak olduğunu ifade etti.İSTANBUL PROGRAMI
İstanbul'da Cumartesi günü, Fıstıkağacı Metro istasyonundan meydana bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Yürüyüşün ardından sahilde büyük görseller açılarak Gazze halkına destek mesajı verilecek.ANKARA PROGRAMI
Başkent Ankara'da ise ANFİDAP koordinasyonunda Pazar günü dua ve basın açıklaması programı yapılacak. Organizasyon yetkilileri, tüm etkinliklerde Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılara dikkat çekileceğini, dünya kamuoyunun sessizliğinin protesto edileceğini ifade etti.
Etkinlik düzenleneceği netleşen iller şöyle:
Adana
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Aydın
Bingöl
Bitlis
Çankırı
Denizli
Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
İzmir
Kayseri
Konya
Kütahya
Malatya
Kahramanmaraş
Mardin
Muş
Sinop
Tokat
Şanlıurfa
Van
Yozgat
Aksaray
Iğdır