31 Aralık 2018 Pazartesi Bankalar PTT Kargo Hastaneler açık mı 31 Aralık resmi kurumlar tatil mi? Vatandaşlar merakla 31 Aralık Pazartesi bankalar açık mı? 31 Aralık 2018 PTT ve kargo şirketleri açık mı kapalı mı? Sorusuna yanıt arıyor. 2019 Yılbaşına kısa süre kala memur, çalışanlar ev öğrenciler 31 Aralık idari izin mi sorusuna yanıt arıyor. Özellikle kamu personelleri ve öğrencilerin merak ettiği konu ile ilgili detay geldi. 1 Ocak 2019 Salı tarihi resmi tatildir ve tüm devlet kurumları, bankalar PTT ile hastanelerin poliklinikleri kapalı olacak. 31 Aralık tatil olacak mı sorusunun yanıtı en çok merak edenlerden olan memurlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Eğer 31 aralık pazartesi günü tatil olursa memurlar 4 gün tatil yapacaklar. Memurların yılbaşı tatili sonrası ilk mesaisi ise 2 Ocak çarşamba günü başlayacak. Resmi tatil takvimi içerisinde 1 Ocak 2019 tatil olarak ifade edilirken 31 Ocak 2018 gününün tatil olmasıyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre pazartesi günü bankalar, noterler, PTT’ler ve kargolar normal saatlerinde çalışacak. Salı günü ise resmi tatil olması nedeniyle bu kurumların tamamında işlem yapılmayacak. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr'de...

PAZARTESİ GÜNÜ TATİL Mİ? (31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Özellikle kamu personelleri ve öğrencilerin merak ettiği konu ile ilgili detay geldi. 1 Ocak 2019 Salı tarihi resmi tatildir ve tüm devlet kurumları, bankalar PTT ile hastanelerin poliklinikleri kapalı olacak. 31 Aralık 2018 günü ise Pazartesi gününe denk geliyor. Vatandaşların ise merak ettiği konu 31 Aralık Pazartesi günü de tatil olacak mı konusu oldu.

31 Aralık Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Fakat bu yıl 29-30 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 1 Ocak tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar, 31 Aralık Pazartesi günü için yıllık izinlerini kullanarak 4 günlük köprü izin şansını kullanabilecek.

31 ARALIK 2018 GÜNÜ PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI: Resmi tatil takvimi içerisinde 1 Ocak 2019 tatil olarak ifade edilirken 31 Ocak 2018 gününün tatil olmasıyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre pazartesi günü bankalar, noterler, PTT’ler ve kargolar normal saatlerinde çalışacak. Salı günü ise resmi tatil olması nedeniyle bu kurumların tamamında işlem yapılmayacak.

*28 ARALIK 2018 CUMA: Normal çalışma saati

*29 ARALIK 2018 CUMARTESİ: Hafta sonu tatili

*30 ARALIK 2018 PAZAR: Hafta sonu tatili

*31 ARALIK 2018 PAZARTESİ: Normal çalışma saati

*1 OCAK 2019 SALI: Resmi tatil

OKULLAR 31 ARALIK'TA TATİL Mİ?

Yılbaş tatili kaç gün oldu sorusunun yanıtını merak eden öğrenciler de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çıkacak tatil kararına kilitlendi. Eğer 31 aralık tatil edilirse öğrenciler, 1 Ocak salı yılbaşı tatili ve haftasonları ile birlikte toplam 4 gün tatil yapacaklar. Öğrenciler yılbaşı tatilinden sonra 2 Ocak çarşamba günü eğitime kaldığı yerden devam edecek.18 Ocak cuma günü ise yarıyıl tatili başlayacak ve 16 günlük bir tatil öğrencileri bekleyecek.

MEMURLAR 31 ARALIK İDARİ İZİNLİ Mİ?

31 Aralık tatil olacak mı sorusunun yanıtı en çok merak edenlerden olan memurlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Eğer 31 aralık pazartesi günü tatil olursa memurlar 4 gün tatil yapacaklar. Memurların yılbaşı tatili sonrası ilk mesaisi ise 2 Ocak çarşamba günü başlayacak.

2019 YILINDA DİĞER TATİLLER NELER OLACAK?

23 NİSAN: Yılbaşı tatilinden sonraki ilk resmi tatil 23 Nisan'da. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Salı gününe denk geliyor. Dolayısıyla aynı yılbaşı tatilinde olduğu gibi yine köprü izin kullanılarak 4 günlük bir tatil söz konusu.

1 MAYIS: 23 Nisan'dan 8 gün sonra 1 Mayıs tatili var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çarşamba gününe denk geliyor. Aradaki pazartesi ve salı günü izin alabilecekler için bu kez 5 günlük bir tatil fırsatı doğuyor.

19 MAYIS: Haftasonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta. Pazar gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı oluşturmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR

İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

15 TEMMUZ: 15 Temmuz tatili pazartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Pazartesi günü tatil olacak.

2019 KURBAN BAYRAMI: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

30 AĞUSTOS: 30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe denk geliyor. Böylece yaz sonunda 3 günlük bir izin imkanı ortaya çıkıyor.

29 EKİM: 2019 yılında Salı gününe denk gelen 29 Ekim tatili köprü izin ile 3 güne çıkabilecek.