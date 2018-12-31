Bugün bankalar açık mı 31 Aralık yılbaşında bankalar çalışıyor mu kaça kadar açık?

Bugün bankalar açık mı 31 Aralık’ta bankalar çalışıyor mu? Bankalar saat kaça kadar açık olacak? 31 Aralık günü bankaların açık olup olmadığına dair bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar araştırma yapıyor. Doğu Ortodoks Kilisesi’nde yılbaşı (İsa’nın sünnet yıldönümüne de denk gelen) 14 Ocak’da kutlanır (Jülyen Takvimine göre 1 Ocak). Ancak en büyük 12 Doğu Ortodoks Kilisesinin sekizi, iki tarihin aynı güne geldiği Güncellenmiş Jülyen Takvimini benimsemiştirler (Bulgaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır, Polonya, Romanya, Suriye, Türkiye ve Yunanistan). Gürcistan, İsrail, Rusya ve Sırbistan Ortodoks Kiliseleri ise Jülyen Takvimi kullanmaya devam ederler. Çin yılbaşı her yıl ilk kameri ayınının yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, Miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin’de yılın en önemli bayramı konumundadır. İran takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart). Tayland, Kamboçya ve Laos’da yılbaşı 13 Nisan’dan 15 Nisan’a kadar kutlanır. Özellikle Tayland’da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.

31 ARALIK’TA BANKALAR AÇIK MI?

Özellikle kamu personelleri ve öğrencilerin merak ettiği konu ile ilgili detay geldi. 1 Ocak 2019 Salı tarihi resmi tatildir ve tüm devlet kurumları, bankalar PTT ile hastanelerin poliklinikleri kapalı olacak. 31 Aralık 2018 günü ise Pazartesi gününe denk geliyor. Vatandaşların ise merak ettiği konu 31 Aralık Pazartesi günü de tatil olacak mı konusu oldu.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

31 Aralık 2018 Pazartesi günü tüm resmi kurumlar çalışacak. Okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık olacak.