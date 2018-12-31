Bugün bankalar açık mı 31 Aralık yılbaşında bankalar çalışıyor mu kaça kadar açık?
Bugün 31 Aralık bankalar açık mı? Yılbaşında bankalar saat kaça kadar açık? 31 Aralık Pazartesi günü bankaların açık olup olmadığı konusunda vatandaşlar araştırma yapıyor. Yeni yıl öncesinde son gün işlemlerini tamamlamak isteyen kişiler, bankaların açık olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor. 31 Aralık’ta bugün bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık olacak? 31 Aralık resmi tatil mi? 1 Ocak 2019 Salı günü resmi tatil. Dolayısıyla okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak. Peki, 31 Aralık’ta durum nedir? Birçok vatandaş, 31 Aralık günün Pazartesi’ne denk gelmesi ve ertesi günün de tatil olması nedeniyle 4 günlük tatil olup olmadığı konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Yılbaşı veya Yeni Yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır. Türkiye dahil Gregoryen takvim’inin kullanıldığı birçok ülkede yılın ilk resmi günüdür. Bir hıristiyan bayramı olan ve İsa’nın doğuşunu kutlayan Noel’den tamamen ayrı olarak kutlanır. Ancak bazı ülkelerde Noel ve Yılbaşı tatilleri birleştirilir. Sanılanın aksine ağaç süsleme ve hediyeleşme gibi aktiviteler yılbaşında değil, Noel’de gerçekleştirilir. 1 Ocak: Türkiye dahil, çoğu ülke tarafından kullanılan Miladi takvime göre yılın ilk günü. Hicri Takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1’inde gerçekleşir. Hicri Takvim 12 kameri aya göre düzenlendiğinden 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca Hicri takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.
Bugün bankalar açık mı 31 Aralık’ta bankalar çalışıyor mu? Bankalar saat kaça kadar açık olacak? 31 Aralık günü bankaların açık olup olmadığına dair bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar araştırma yapıyor. Doğu Ortodoks Kilisesi’nde yılbaşı (İsa’nın sünnet yıldönümüne de denk gelen) 14 Ocak’da kutlanır (Jülyen Takvimine göre 1 Ocak). Ancak en büyük 12 Doğu Ortodoks Kilisesinin sekizi, iki tarihin aynı güne geldiği Güncellenmiş Jülyen Takvimini benimsemiştirler (Bulgaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır, Polonya, Romanya, Suriye, Türkiye ve Yunanistan). Gürcistan, İsrail, Rusya ve Sırbistan Ortodoks Kiliseleri ise Jülyen Takvimi kullanmaya devam ederler. Çin yılbaşı her yıl ilk kameri ayınının yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, Miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin’de yılın en önemli bayramı konumundadır. İran takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart). Tayland, Kamboçya ve Laos’da yılbaşı 13 Nisan’dan 15 Nisan’a kadar kutlanır. Özellikle Tayland’da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.
31 ARALIK’TA BANKALAR AÇIK MI?
Özellikle kamu personelleri ve öğrencilerin merak ettiği konu ile ilgili detay geldi. 1 Ocak 2019 Salı tarihi resmi tatildir ve tüm devlet kurumları, bankalar PTT ile hastanelerin poliklinikleri kapalı olacak. 31 Aralık 2018 günü ise Pazartesi gününe denk geliyor. Vatandaşların ise merak ettiği konu 31 Aralık Pazartesi günü de tatil olacak mı konusu oldu.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
YILBAŞI HAKKINDA
Yılbaşı veya Yeni Yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır.
Türkiye dahil Gregoryen takvim’inin kullanıldığı birçok ülkede yılın ilk resmi günüdür. Bir hıristiyan bayramı olan ve İsa’nın doğuşunu kutlayan Noel’den tamamen ayrı olarak kutlanır. Ancak bazı ülkelerde Noel ve Yılbaşı tatilleri birleştirilir. Sanılanın aksine ağaç süsleme ve hediyeleşme gibi aktiviteler yılbaşında değil, Noel’de gerçekleştirilir.
1 Ocak: Türkiye dahil, çoğu ülke tarafından kullanılan Miladi takvime göre yılın ilk günü.
Hicri Takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1’inde gerçekleşir. Hicri Takvim 12 kameri aya göre düzenlendiğinden 354 güne denk gelir, dolayısıyla Miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca Hicri takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.
Roşaşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı’ndan 163 gün sonra kutlanır.
Doğu Ortodoks Kilisesi’nde yılbaşı (İsa’nın sünnet yıldönümüne de denk gelen) 14 Ocak’da kutlanır (Jülyen Takvimine göre 1 Ocak). Ancak en büyük 12 Doğu Ortodoks Kilisesinin sekizi, iki tarihin aynı güne geldiği Güncellenmiş Jülyen Takvimini benimsemiştirler (Bulgaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır, Polonya, Romanya, Suriye, Türkiye ve Yunanistan). Gürcistan, İsrail, Rusya ve Sırbistan Ortodoks Kiliseleri ise Jülyen Takvimi kullanmaya devam ederler.
Çin yılbaşı her yıl ilk kameri ayınının yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, Miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin’de yılın en önemli bayramı konumundadır.
İran takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).
Tayland, Kamboçya ve Laos’da yılbaşı 13 Nisan’dan 15 Nisan’a kadar kutlanır. Özellikle Tayland’da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.
*28 ARALIK 2018 CUMA: Normal çalışma saati
*29 ARALIK 2018 CUMARTESİ: Hafta sonu tatili
*30 ARALIK 2018 PAZAR: Hafta sonu tatili
*31 ARALIK 2018 PAZARTESİ: Normal çalışma saati
*1 OCAK 2019 SALI: Resmi tatil
OKULLAR 31 ARALIK'TA TATİL Mİ?
Yılbaş tatili kaç gün oldu sorusunun yanıtını merak eden öğrenciler de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çıkacak tatil kararına kilitlendi. Eğer 31 aralık tatil edilirse öğrenciler, 1 Ocak salı yılbaşı tatili ve haftasonları ile birlikte toplam 4 gün tatil yapacaklar. Öğrenciler yılbaşı tatilinden sonra 2 Ocak çarşamba günü eğitime kaldığı yerden devam edecek.18 Ocak cuma günü ise yarıyıl tatili başlayacak ve 16 günlük bir tatil öğrencileri bekleyecek.
MEMURLAR 31 ARALIK İDARİ İZİNLİ Mİ?
31 Aralık tatil olacak mı sorusunun yanıtı en çok merak edenlerden olan memurlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Eğer 31 aralık pazartesi günü tatil olursa memurlar 4 gün tatil yapacaklar. Memurların yılbaşı tatili sonrası ilk mesaisi ise 2 Ocak çarşamba günü başlayacak.
2019 YILINDA DİĞER TATİLLER NELER OLACAK?
23 NİSAN: Yılbaşı tatilinden sonraki ilk resmi tatil 23 Nisan'da. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Salı gününe denk geliyor. Dolayısıyla aynı yılbaşı tatilinde olduğu gibi yine köprü izin kullanılarak 4 günlük bir tatil söz konusu.
1 MAYIS: 23 Nisan'dan 8 gün sonra 1 Mayıs tatili var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çarşamba gününe denk geliyor. Aradaki pazartesi ve salı günü izin alabilecekler için bu kez 5 günlük bir tatil fırsatı doğuyor.
19 MAYIS: Haftasonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta. Pazar gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı oluşturmayacak.
RAMAZAN BAYRAMI HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR
İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
15 TEMMUZ: 15 Temmuz tatili pazartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Pazartesi günü tatil olacak.
2019 KURBAN BAYRAMI: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
30 AĞUSTOS: 30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe denk geliyor. Böylece yaz sonunda 3 günlük bir izin imkanı ortaya çıkıyor.
29 EKİM: 2019 yılında Salı gününe denk gelen 29 Ekim tatili köprü izin ile 3 güne çıkabilecek.
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