31 Aralık Karaman’da yarın okullar tatil mi Karaman kar tatili son dakika Valilik açıklaması

Karaman’da yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Karaman’da kar tatili var mı? Ülke genelinde etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı eğitim öğretim hayatını olumsuz etkiliyor. Karaman kar tatili son dakika Valilik açıklaması geldi mi? İlde yaşayan öğrenciler ve veliler il genelinde kar tatili olup olmadığı hakkında araştırma yapıyor. Karaman’da Pazartesi havanın çok bulutlu olması ve hafta içi boyunca da yoğun sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’nın doğusunda kuvvetli (20-40 kg/m2) olmak üzere, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli(20-40 kg/m2) olmak üzere bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KARAMAN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (31 ARALIK)

Karaman ilinden henüz kar tatiliyle ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde sayfamızdan sizlerle paylaşacağız.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz,Doğu Karadeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfanın doğusunda kuvvetli (20-40 kg/m2) olmak üzere, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinde kuvvetli(20-40 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;yağmur, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

KIRKLARELI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

IZMIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MANISA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar doğusu ile sabah Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

BURDUR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah puslu

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güney ve batısı ile Kayseri, Sivas ve Kırşehir çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

AKSARAY °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah bölge geneli ile öğleden sonra Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile gece bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 2°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Günboyu buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

IĞDIR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli(20-40 kg/m2) olmak üzere bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

SIIRT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar yağmurlu