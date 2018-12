Milli Piyango yılbaşı 2019 özel sıralı tam listesi mpi.gov.tr İşte, Milli Piyango sonuçları 31 Aralık 2018 akşamı çekilişi yapılan Milli Piyango yılbaşı özel sonuç sorgulama sayfası vatandaşlar tarafından araştılıyor. 2019 Milli Piyango mpi.gov.tr sıralı tam listeye nasıl ulaşılır? Haberimizde bulunan Milli Piyango yılbaşı özel sonuçları sıralı tam listeye sayfamızdan ulaşabilir ve biletinize ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. 70 milyon TL’lik büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 numarasına isabet etti. İkramiyenin İstanbul’dan bir kişiye çıktığı belirlendi. 7 milyon liralık ikramiye 9-9-1-5-1-8-8 numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango’da amorti rakamları belli oldu. Amortide çıkan rakamlar 4 ve 9 oldu. İşte, Milli Piyango sıralı tam liste ve bilet sorgulama işlemi. Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Milli Piyango sıralı tam liste 31 Aralık 2018 akşamı yapılan Milli Piyango sonuçları mpi.gov.tr adresinden açıklandı. Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon TL İstanbul'dan tek bir kişiye isabet etti. Milli Piyango sıralı tam listesine sayfamızdan ulaşabilir ve haberimizde yer alan listeden bilet sonuç sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Milli Piyango'nun değişen çekiliş saatinin yanında farklı değişiklikler de meydana geldi. Bu yıl 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Geçen yıl ise birer adet; 10 milyon, 5 milyon ve 2 milyon liralık ikramiye dağıtılmıştı. Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15'te başlayacak. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” İfadelerine yer verildi. BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE İSABET ETTİ? 70 milyon TL’lik büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 numarasına isabet etti. İkramiyenin İstanbul’dan bir kişiye çıktığı belirlendi. 7 milyon liralık ikramiye 9-9-1-5-1-8-8 numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango’da amorti rakamları belli oldu. Amortide çıkan rakamlar 4 ve 9 oldu. MİLLİ PİYANGO 2019 SIRALI TAM LİSTE Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: İSTANBUL-MERKEZ 70000000 TL ikramiye kazanan numaralar 7615536 7000000 TL ikramiye kazanan numaralar 9915188 1000000 TL ikramiye kazanan numaralar 0486336 0610463 1926666 2136781 2875253 3250156 5528334 6131177 8233872 8977111 100000 TL ikramiye kazanan numaralar 0103560 0133578 0191598 0670313 0924716 0947679 1031575 1120429 1131242 1221601 1232342 1522796 1962365 2242485 2395575 2712944 3693186 4912810 5726108 5841416 6112732 6223577 6231814 6553565 7408276 8053948 8527137 8838637 9920808 9932306 10000 TL ikramiye kazanan numaralar 0064351 0227300 0275026 0288843 0311785 0405960 0418959 0623640 0721332 0775428 0834419 0900714 1021024 1089984 1162214 1239018 1391631 1414149 1570815 1742752 1877083 1879952 1909816 2009124 2091315 2111451 2137831 2328360 2331038 2468556 2812546 3370692 3390879 3505819 3532471 3534207 3612675 3854045 3921507 4010699 4104575 4130012 4167002 4255554 4332479 4564984 4895655 5018248 5294592 5310270 5458699 5474455 5562983 5592621 5629165 5630524 5634563 5717956 5722664 5723211 5801547 5837803 5954746 5960725 6110740 6131726 6153438 6165630 6348375 6470203 6644224 6670250 6702120 6710678 6943751 6961375 7042930 7224993 7307807 7443529 7472714 7605212 7750400 8021512 8033117 8181550 8326641 8508943 8586125 8653551 8826172 9055377 9116053 9211357 9411138 9741612 9782126 9813310 9885420 9931794 5000 TL ikramiye kazanan numaralar 0025507 0067055 0180365 0213989 0366671 0456023 0530798 0571785 0636411 0653976 0671539 0785120 0807580 0808959 0819488 0828779 0832464 0873912 0882263 0914191 0941438 0985266 1184533 1200814 1218755 1280694 1326597 1329132 1358547 1477955 1486111 1516171 1564530 1680393 1743897 1918336 1922130 1980899 2014498 2016470 2065261 2119714 2122241 2213343 2243040 2255591 2265937 2291649 2299726 2322191 2344288 2364695 2400859 2404025 2472219 2510040 2513455 2532197 2636554 2676675 2782621 2883286 2883694 2937694 2980680 2985514 3065605 3113128 3231026 3247628 3366072 3403805 3414866 3473620 3490942 3578954 3623629 3646728 3692123 3714602 3819554 3865464 3884731 3953742 4012346 4113201 4146873 4264517 4325610 4332352 4337350 4456170 4545492 4608984 4640599 4649320 4667213 4713335 4716272 4877367 4889328 4921767 4939078 4940793 4973845 5010235 5011057 5109970 5130370 5135668 5149011 5221868 5400353 5440023 5513085 5564393 5622063 5708752 5726900 5802796 5821655 5923323 5997409 6010468 6071719 6078090 6101150 6113849 6134239 6257787 6297840 6302816 6310117 6391275 6427314 6431862 6509926 6574115 6582514 6649308 6745484 6766694 6840976 6844857 6977354 6978591 7010023 7069429 7096917 7098509 7155318 7157965 7192920 7194814 7201030 7226164 7264469 7272719 7364898 7376245 7437938 7500066 7528462 7600784 7629206 7656671 7762615 7765588 7768621 7828269 7834690 7919122 7962177 8139926 8333615 8360173 8381584 8500395 8527892 8532274 8668803 8765241 8797209 8894432 8953591 8982123 8996565 9003778 9055337 9078081 9240785 9269994 9295782 9308788 9459352 9798483 9825249 9919808 9947532 9961621 Son 6 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 010720 043315 050673 052473 069480 069977 072615 095271 114566 126799 127341 150356 180634 206867 227844 243096 251467 285256 286672 316420 321310 333360 351070 355400 356054 361080 363914 379585 429153 432187 484142 484331 566545 571724 579692 602089 658374 678511 709714 727629 739043 755807 802880 822703 898439 924500 929000 963454 965174 975966 Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 01726 01857 01962 03003 03121 04697 05836 06080 08849 09630 10287 10993 11380 11479 16140 20245 22126 23981 25212 25490 26487 27286 27693 28343 31123 32217 33091 33222 34253 35289 36904 38065 39797 43222 43339 43635 44769 45920 46984 47046 48707 49082 51548 51716 52079 54235 54690 56533 58104 58944 59390 60003 60020 60022 61503 61762 62359 63027 63172 64287 64368 65109 66147 69606 70921 71953 72244 72498 73021 74035 74052 74240 76664 76729 76885 77586 77996 77999 78896 80139 80547 81241 82341 83508 84612 85452 86223 86515 86632 87299 87324 88558 91807 92243 92646 93695 94042 98306 98604 99436 Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar 0170 0294 0883 0994 1341 1396 1504 1526 2160 2180 2698 2881 3502 3669 3724 4479 4888 5156 5165 5591 5597 5836 5999 6324 6427 6434 6480 6664 6733 7019 7122 7220 7229 7422 7619 7791 7941 8330 9103 9689 Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 054 092 137 139 155 187 191 228 296 325 372 386 424 479 693 699 770 798 805 954 Son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanan numaralar 17 27 43 44 72 77 99 Son 1 rakamına göre 70 TL ikramiye kazanan numaralar 4 9 70000 TLTeselli ikramiyesi kazanan numaralar 0615536 1615536 2615536 3615536 4615536 5615536 6615536 7015536 7115536 7215536 7315536 7415536 7515536 7605536 7610536 7611536 7612536 7613536 7614536 7615036 7615136 7615236 7615336 7615436 7615506 7615516 7615526 7615530 7615531 7615532 7615533 7615534 7615535 7615537 7615538 7615539 7615546 7615556 7615566 7615576 7615586 7615596 7615636 7615736 7615836 7615936 7616536 7617536 7618536 7619536 7625536 7635536 7645536 7655536 7665536 7675536 7685536 7695536 7715536 7815536 7915536 8615536 9615536 MİLLİ PİYANGO’DA HEM SAAT HEM DE İKRAMİYE DÜZENİ DEĞİŞTİ Milli Piyango’nun değişen çekiliş saatinin yanında farklı değişiklikler de meydana geldi. Bu yıl 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Geçen yıl ise birer adet; 10 milyon, 5 milyon ve 2 milyon liralık ikramiye dağıtılmıştı. MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre çekiliş saat 15’te başlayacak. MPİ’nin ana sayfasından yapılan duyuruda; “İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’de başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır.” İfadelerine yer verildi. MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR? Milli Piyango'da büyük ikramiye 70 milyon TL olarak açıklandı ve yeni bir rekora imza atıldı. AMORTİ NEDİR? Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. TESELLİ NEDİR? Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. GEÇEN YIL KAZANA NUMARALAR 61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE 9794035 AMORTİLER BELLİ OLDU Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde Amortiler belli oldu: 4,6 500 BİN TL KAZANAN NUMARA 4136086 1 MİLYON KAZANAN NUMARA 757022 2 MİLYON KAZANAN NUMARA 9201621 5 MİLYON KAZANAN NUMARA 2551923 10 MİLYON KAZANAN NUMARA 0798081 MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır. 0 : 4 1 : 8 2 : 10 3 : 17 4 : 4 5 : 7 6 : 4 7 : 9 8 : 8 9 : 6 SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI? Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira verilmişti. SON DÖRT YILDA MİLLİ PİYANGO İSABET EDEN NUMARALAR VE ŞEHİRLER Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2015 sonuçlarına göre 50 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2692160. Çeyrek bilet, Ankara, Aydın (2) ve Niğde'ye çıktı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2016 sonuçlarına göre 55 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 0556013. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Adana'dan bir kişiye çıktı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2017 sonuçlarına göre 60 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 2796288. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Antalya'dan bir kişiye çıktı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı. Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 02223 02436 02522 02622 03037 05057 05267 05474 05575 05730 07791 08894 09224 09507 09529 09713 10498 10787 12982 13458 16439 20561 23142 23426 24008 27231 27522 29113 31683 32318 32427 35906 38132 38427 40053 41174 41509 42776 43471 43867 45932 47061 49981 50260 50261 50693 52765 56300 56815 57274 58143 58801 59416 59914 60785 61592 63350 64828 66491 66510 70483 70956 78073 79917 80341 81021 84854 85368 85624 86063 89672 90497 92840 92895 93302 95673 95883 97023 97379 98064 Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar 0520 0696 0942 1194 1315 1571 1890 1893 1902 3113 3175 3367 3429 3909 4369 4450 4496 4540 4562 4646 4934 5435 5851 6242 6347 6348 6452 6528 6559 7142 7353 7579 7637 8143 8275 9319 9380 9440 9626 9687 Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 041 114 171 201 246 253 292 309 433 466 631 680 720 727 749 807 812 836 940 948 Son 2 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar 03 05 22 38 44 61 77 Son 1 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar 4 6 61000 TLTeselli ikramiyesi kazanan numaralar 0794035 1794035 2794035 3794035 4794035 5794035 6794035 7794035 8794035 9094035 9194035 9294035 9394035 9494035 9594035 9694035 9704035 9714035 9724035 9734035 9744035 9754035 9764035 9774035 9784035 9790035 9791035 9792035 9793035 9794005 9794015 9794025 9794030 9794031 9794032 9794033 9794034 9794036 9794037 9794038 9794039 9794045 9794055 9794065 9794075 9794085 9794095 9794135 9794235 9794335 9794435 9794535 9794635 9794735 9794835 9794935 9795035 9796035 9797035 9798035 9799035 9894035 9994035

