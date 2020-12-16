16 Aralık 2020 Çarşamba 14:08 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 14:08

Yılbaşına günler kala 31 Aralık tatil mi? sorusu gündeme geldi. Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte bu sene yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlama 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak. Bu kapsamda 31 Aralık 2020 yarım gün tatil olup olmadığı merak ediliyor. 31 Aralık tatil mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

31 ARALIK 2020 YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri merak konusu oldu. Bu sene yılbaşı tatili, her sene olduğı gibi sadece 1 Ocak 2021 Cuma günü olmak üzere 1 gün resmi tatil olacak. Yani 31 Aralık 2020'de yarım gün resmi tatil olması söz konusu değil.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık 2020 günü resmi tatil olmayacak. 31 Aralık 2020'de resmi kurumlar yarım gün değil tam gün açık oluyor. Yılbaşı resmi tatili ise sadece 1 Ocak günü uygulanıyor.

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamında belirlenen usul ve esaslar, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.