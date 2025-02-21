İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonlarında 353 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonlarında, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer illerin Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığının katılımı, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Antalya merkezli Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yozgat'ta operasyonların düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonda yakalananlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören, örgütle bağlantısı devam eden kişilere, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiğini belirtti.

Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi Referans Temelli Büyüme (RTB) olarak adlandırdıkları, resmi belge olmaksızın, ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırıldığının tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı, gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden (kuyumcu vb.) emanet usulü ile yapıldığı, şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği, bu paraların 'ürün satın alımı' olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği, aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları, yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için 'kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması' talimatı verildiği, şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise 'işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu' şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi."

TMSF'DEN AÇIKLAMA

"Maydonoz Döner Hakkında Basın Duyurusu

Görevlendirildiğimiz şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere, kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

"Maydonoz Döner" markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması devam ederken, ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimleri oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

Görevlendirildiğimiz şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere, kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

Özellikle sosyal medyada yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı Kurumumuzun resmi açıklamalarının takip edilmesi hususu,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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MASAK, BİR DÖNER ZİNCİRİNE YÖNELİK FETÖ SORUŞTURMASINDA TARAFLARIN İZİNİ ADIM ADIM SÜRDÜ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında bir döner zincirine yönelik yürütülen soruşturmada, başta bankacılık olmak üzere veri tabanında yer alan bilgileri kullanarak söz konusu şirketin tüm finansal hareketlerini izledi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finansal yapılanmasına ilişkin Antalya merkezli olarak Türkiye çapında yürütülen "döner zinciri" operasyonuna MASAK tarafından önemli katkı sağlandı.

MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince yapılan araştırmalarda, çok sayıda ülkede ve yurt içinde yüzlerce şubesi bulunan "döner zinciri"nin FETÖ/PDY iltisakı yoğun olarak tespit edilen "resmi ve gayri resmi" ortaklarının bulunduğu belirlendi.

Bu kişilerin büyük bölümünün, kamudan ihraç edilen ve özellikle mahrem sınıf olarak adlandırılan şahıslar olduğu saptandı.

- ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

MASAK, başta bankacılık işlem verileri olmak üzere veri tabanında yer alan bilgileri kullanarak söz konusu şirketin tüm şubelerinin finansal hareketlerini inceledi.

Şubeler ile bunların resmi ve gayriresmi ortakları hakkında, ortaklık yapıları ve ticari ilişkilerin analizini de içeren yaklaşık 300 analiz raporu düzenleyerek, ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

MASAK'ta bu çalışma için özel olarak ekip oluşturuldu.

Ekip, söz konusu şube raporlarına ilave olarak şirketin organizasyon yapısını da içeren rapor hazırladı.

Döner zinciri altında "franchise" veren merkez şirketin ortak, yönetici, çalışan ile bağlantılı şirket ve kişilerden oluşan "çatı raporunu" da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

- BÜTÜN ÇALIŞANLAR VE AKRABALARININ SUÇ KAYITLARI İNCELENDİ

Çatı rapor niteliğindeki MASAK raporu kapsamında analiz konusu kişilerin mali profilleri çıkarıldı, kümeleme analizi yapıldı.

Kişilerin organizasyon yapısı içindeki rolleri ve para transfer ilişkilerinin işaret ettiği bağlantılar ortaya kondu.

Şubelerinin tüm yıllar boyunca SGK kayıtlarına yansıyan binlerce çalışanı, resmi ve gayriresmi ortakları ile bunların yakın akrabalarının suç kayıtları incelendi.

Çalışma sonucunda, tüm bu kişiler içerisinde silahlı terör örgütü üyeliği, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi devletin güvenliğini tehdit edici suçlardan kayıtları bulunanlar olduğu belirlendi.