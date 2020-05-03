03 Mayıs 2020 Pazar 17:02 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 17:02

31 ile giriş çıkış yasağı ne zaman başladı? sorusu yasağın bitimine doğru yaklaşırken araştırılmaya başlandı. Koronavirüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla şehirler arası seyahat yasağı kararı alınmıştı. Aynı zamanda özel araçlarla da şehirler arası giriş çıkışlar kapatılmıştı. Seyahat etmek isteyen vatandaşlar '31 ile giriş çıkış yasağı ne zaman başladı? Şehirler arası araç giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman bitecek?' sorularını internette yoğun olarak araştırıyor. Başladığı tarihten itibaren 15 gün süre ile şehirler arası araç giriş çıkışları yasaklandı. İçişleri Bakanlığı az önce duyurduğu son dakika açıklamasında bu yasağın uzatıldığını açıkladı. Peki Şehirler arası araç giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

31 İLE ARAÇ GİRİŞ YASAĞI NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş çıkış seyahat yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Giriş çıkışların durdurulmasının ardından 19 Nisan tarihinde sona eren süreç 15 gün süre ile birkez daha uzatılmıştı. Yani en son yasak başlangıç tarihi 19 Nisan 2020.

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi.

Genelgede, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı hatırlatıldı.

Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:

"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.

- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar ile askerlik hizmetini tamamlayanlara seyahat izin belgesi verilebilecek

- Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."

- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

31 ile araç giriş çıkış seyahat yasağı 4 Mayıs itibariyle bitiyordu. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasına göre 4 Mayıs Pazartesi yapılacak kabine toplantısında bu karar yeniden değerlendirilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

15 günlük periyotlarla uzatılan 31 ilimizdeki şehir giriş/ çıkış kısıtlaması tedbirlerinin kapsamı; yarın toplanacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, 04 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'a kadar uzatıldı.

"Ancak büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak'ta şehir giriş-çıkış kısıtlamalarının 3 Mayıs Pazar günü saat 00.00 itibarıyla sona erecek olması nedeniyle Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlığı için bakanlığımızca 81 valiliğine gönderilen genelge ile 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 4 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'a kadar uzatılmıştır. Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde verilecek karar doğrultusunda 4 Mayıs Pazartesi günü 31 ilimize ilişkin şehir giriş-çıkış kısıtlaması tedbirinin kapsamı ile ilgili bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır."

Açıklamada, uzatma kararına ilişkin valiliklerce gerekli önlemler alındığı belirtilerek, "Tedbir kararına uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır" denildi.