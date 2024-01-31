Yerel seçimler öncesi CHP'nin İstanbul'da adaylık yarışı giderek kızışıyor. 2019 seçimlerinde İstanbul İttifakı adı altında sandığa giden muhalefet, bu defa dağınık bir görüntü çiziyor.

DİKİŞ TUTMADI

Şu ana kadar Mevcut CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak 4 parti adayını açıkladı.

İstanbul'da AK Parti Murat Kurum'u, İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi Birol Aydın'ı, Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu'nu aday gösterirken, Memleket Partisi için de Mehmet Sevigen ismi öne çıktı.

14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden Demokrat Parti İstanbul Milletvekili seçilen Cemal Enginyurt'un İBB başkan adayı olmak istediği biliniyor.

SON DARBE DE DEMİRTAŞ'TAN GELDİ



İmamoğlu'na son darbe de DEM Parti'den geldi. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İBB başkan adaylığı için DEM Parti'ye başvurdu. Sabah'ın haberine göre, Adaylık başvurusunun, "DEM Parti'nin İmamoğlu ile yürüttüğü seçim pazarlığının bir parçası" olabileceği değerlendiriliyor. Zira İmamaoğlu'nun DEM Parti anlaşamaması, İstanbul Belediye Başkanlığı'nı da kaybedebileceği anlamına geliyor.