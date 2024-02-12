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  • 31 Mart seçimlerinde 3 kişinin öldürüldüğü muhtarlık kavgasında aranan hükümlü samanlıkta yakalandı
Güncel

31 Mart seçimlerinde 3 kişinin öldürüldüğü muhtarlık kavgasında aranan hükümlü samanlıkta yakalandı

Gaziantep'te 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasına ilişkin davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 17:28 - Güncelleme:
31 Mart seçimlerinde 3 kişinin öldürüldüğü muhtarlık kavgasında aranan hükümlü samanlıkta yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kırsal Köksalan Mahallesi'nde mahalli idareler seçimlerinde yaşanan muhtarlık kavgasında muhtar adayı ile 2 kardeşin öldürülmesi, 6 kişinin de yaralanmasıyla ilgili davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan V.O'nun aynı mahallede samanlıkta saklandığını belirledi.

Buraya düzenlenen operasyonla yakalanan V.O, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

- OLAY

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde çıkan muhtarlık kavgasında, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Kasım 2022'deki karar duruşmasında, Cuma O. 3 kez müebbet, 7 sanık ise 3 ay 22 gün ile müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. 10 yıl hapis cezasına mahkum edilen V.O hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti.

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