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  • 31 Mart sonrası CHP'de torpil furyası! Başkanın kızı, başkan yardımcısı oldu
Güncel

31 Mart sonrası CHP'de torpil furyası! Başkanın kızı, başkan yardımcısı oldu

31 Mart seçimleri öncesi aday belirleme sürecinde sık sık torpil ve krizlere sahne olan CHP'de seçim sonrası da torpil furyası devam etti. CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

23 Nisan 2024 Salı 08:52 - Güncelleme:
31 Mart sonrası CHP'de torpil furyası! Başkanın kızı, başkan yardımcısı oldu
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Sık sık "liyakat" vurgusu yaparak dikkat çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri, CHP'li belediyelerde karşılık bulmadı. CHP'li belediye başkanları, seçim öncesi verdiği vaatleri mazbatayı aldığı gün unuttu. Torpil furyasının hakim olduğu CHP'li belediyelerde makamlar, akrabalar ve liyakatsiz isimlere dağıtıldı. CHP'nin kazandığı il ve ilçelerdeki atamalar tepki çekti.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Ankara Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Tutku, yerel seçimde CHP'den Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi seçilmişti.

31 Mart yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner ise hem Özgür Özel'in şahsi avukatı olması hem de CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile akrabalığı sebebiyle uzun süre gündemden düşmemişti.

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