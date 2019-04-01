31 Mart YSK son dakika kesin seçim sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İstanbul kesin seçim sonuçları!

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde oy kullana 57 milyon vatandaş, “Yerel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul’da kesin seçim sonuçları nedir?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Türkiye’den şuan gündem yerel seçim sonuçları… Ülkede oy kullanan 57 milyon 93 bin 410 seçmen kesin oy sonuçlarının ne zaman açıklanacağını, İstanbul’daki durumun ne zaman kesinleşeceğini merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi sitesinde sandık sonuçları ve tutanaklar kısmında uyarı yayımladı. Uyarıda ”Sandık sonuçları ve tutanaklar sayfamız Yüksek Seçim Kurulunca kesin sonuçların Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben hizmete açılacaktır” ifadelerine yer verildi. YSK tarafından seçime katılma oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. İşte seçimle ilgili son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında

ESİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi sitesinde sandık sonuçları ve tutanaklar kısmında uyarı yayımladı. Uyarıda ”Sandık sonuçları ve tutanaklar sayfamız Yüksek Seçim Kurulunca kesin sonuçların Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben hizmete açılacaktır” ifadelerine yer verildi.

ANKARA’DA 3 MİLYON SEÇMEN OY KULLANDI

Ankara'da bugün yapılan yerel seçimlerde 3 milyon 922 bin 163 seçmen oy kullandı.

31 Mart yerel seçimlere yönelik oy verme işlemi sona erdi. Vatandaşlar büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile muhtarları seçmek için oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, batı illerinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler Ankara'da kurulan 12 bin 158 sandıkta oy kullandı. YSK verilerine göre Ankara'da seçmen sayısı bir önceki seçime oranla 314 bin 378 artarak, 3 milyon 922 bin 163'e yükseldi.

Çankaya'da 680 bin kişi oy kullandı

25 ilçeye sahip Ankara'da Çankaya, 680 bin 264 rakamı ile en fazla seçmenin yer aldığı ilçe olarak kayıtlara geçti. Çankaya'dan sonra ikinci sırada 646 bin 23 seçmenle Keçiören ikinci, 480 bin 320 seçmenle Yenimahalle üçüncü, 448 bin 84 seçmen ile Mamak dördüncü, 405 bin 522 seçmen ile Etimesgut beşinci sırada yer aldı. Evren, 3 bin 124 rakamı ile en az seçmenin bulunduğu ilçe oldu. Evren'i, 8 bin 945 seçmen ile Güdül, 10 bin 679 seçmen ile Kalecik takip etti. Ankara'da kurulacak sandık sayısında da Çankaya ilk sırada yer aldı. Buna göre, Çankaya 2 bin 29 sandık sayısı ile ilk sırada yer alırken, bin 903 sandıkla Keçiören ikinci, bin 416 sandıkla Yenimahalle üçüncü, bin 323 sandıkla Mamak dördüncü ve bin 186 sandıkla Etimesgut beşinci sırada bulunuyor.

GEÇERSİZ OYLAR NE KADAR?

Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, İstanbul, Ankara ve Iğdır'da geçersiz olarak kayıtlara giren oyların, il ve ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz üzerine yeniden incelenmesi bekleniyor.

AA muhabirinin açılan sandıklardan alınan sonuçlar doğrultusunda derlediği bilgilere göre, toplam kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı.

Seçime katılma oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 395 bin 233'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu.

Oyların yüzde 98,8'inin sayıldığı İstanbul'da toplam kayıtlı 10 milyon 570 bin 939 seçmenden 8 milyon 731 bin 330'u oy kullandı. Seçime katılım oranının yüzde 83,53 olarak gerçekleştiği İstanbul'da, 290 bin 394 oy geçersiz sayıldı.

Mevcut verilere göre İstanbul'da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 4 milyon 111 bin 254 oy alırken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na 4 milyon 107 bin 313 oy çıktı.

Yıldırım, oyların yüzde 48,71'ini, İmamoğlu ise yüzde 48,65'ini aldı.

Ankara'da toplam kayıtlı 3 milyon 925 bin 129 seçmenden 3 milyon 89 bin 645'i oy kullandı. Seçimde 3 milyon 10 bin 172 kişi oy kullanırken 79 bin 473 oy geçersiz sayıldı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, yüzde 50,62 oy oranıyla 1 milyon 523 bin 819, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47,20 ile 1 milyon 420 bin 855 oy aldı.

Iğdır'da toplam kayıtlı 56 bin 116 seçmenden 45 bin 818'i oy kullandı. MHP'nin önde tamamladığı seçimde bin 524 oy geçersiz sayıldı.

MHP Iğdır Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel'in, yüzde 49,01 oranla 21 bin 710 oy alarak yarışı önde tamamladığı seçimde, HDP Iğdır Belediye Başkan adayı Yaşar Akkuş, yüzde 47,39 oy oranıyla 20 bin 992'de kaldı.

Adaylar arasındaki oy farkının az olduğu seçim bölgelerinde, oranı yüksek olan geçersiz oyların partilerin itirazlarıyla yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

YAYIN YASAĞI 19.15’TE KALDIRILDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından saat 19.15 itibarıyla yayın yasağı kaldırıldı.

YSK'nin kararında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde oy verme işleminin saat 18.00'den önce tüm seçim çevrelerinde sona erdiği anlaşıldığından, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanılarak, yayın yasağının sona erme saatinin 21.00'den 19.15'e çekilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.