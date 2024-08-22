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  • 31 yıllık nikah memurluğumun jübilesini kızı ile yaptı: 5 bin kişi evlendirdim, boşananların sayısı 7'yi geçmez
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31 yıllık nikah memurluğumun jübilesini kızı ile yaptı: 5 bin kişi evlendirdim, boşananların sayısı 7'yi geçmez

Taşköprü Belediyesi'nde 31 yıldır nikah memuru olarak çalışan 60 yaşındaki Azim Hüseyin Tanrıkulu, son nikahını kızı Ayfer Sarıkaya'ya kıydı. Evlilik cüzdanını kızına verip, 'Gelin hanım' diyerek hitap eden Tanrıkulu, 'Bu tören, benim 31 yıllık nikah memurluğumun jübilesi oldu' dedi.

DHA22 Ağustos 2024 Perşembe 11:35 - Güncelleme:
31 yıllık nikah memurluğumun jübilesini kızı ile yaptı: 5 bin kişi evlendirdim, boşananların sayısı 7'yi geçmez
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Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Belediyesi'nde 31 yıldır nikah memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Azim Hüseyin Tanrıkulu, son nikahını Furkan Sarıkaya ile evlenen kızı Ayfer Sarıkaya'ya kıydı. Evlilik cüzdanını kızına veren Tanrıkulu, 'Gelin hanım' diye hitap ettiği Ayfer Sarıkaya'ya, nikah sonrası cübbesini çıkartıp, 'Kızım' diyerek sarıldı.

"BOŞANMA SAYISI 7'Yİ GEÇMEZ"

Nikah sırasında duygu dolu anlar yaşayan Azim Hüseyin Tanrıkulu, "Bu zamana kadar 5 bine yakın nikah kıydım. Bunların arasında boşananların sayısı 7'yi geçmez. Bazı sorumluluklarımız var. Törende, kalıplaşmış sözlerin dışına çıkamayız. Mesela çifte 'Gelin hanım', 'Damat bey' diye hitap etmek zorundayız. Cübbemizi çıkartınca normale döneriz" dedi.

"CÜBBEMİ ÇIKARIP KIZIM DİYE SARILDIM"

Tanrıkulu ayrıca, "Ayfer'in mutlu günü, benim için çok önemli ve özeldi. Resmiyet içinde nikahı kıydıktan sonra cübbemi çıkartıp, kendisine 'Kızım' diyerek sarıldım. Duygulanmaması için gözüne bakmamaya çalıştım ama yine ağladı. Ellerimi öptüler. Birlikte günün anısına fotoğraflar çektirdik. Bu tören, benim 31 yıllık nikah memurluğumun jübilesi oldu. Artık belediyede başka birimde görev yapacağım" ifadelerini kullandı.

"EVET DEMEK ÇOK ZORDU"

Nikah tamamlandığında gözyaşlarını tutamayan Ayfer Sarıkaya ise "Nikahımı babam kıydığı için çok mutluyum. Duygu dolu anlar yaşadık. Benim için 'evet' demek çok zordu. 'Evet' derken hiç bu kadar zorlanmamıştım hayatımda" diye konuştu.

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