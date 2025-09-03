İSTANBUL 31°C / 22°C
Güncel

32 saatlik su kesintisinde süre uzadı! İzmirlinin çilesi bitmiyor

CHP'li büyükşehir belediyesinin, 8 ilçeyi etkileyen 32 saatlik su kesintisinde süre uzadı.

AKŞAM GAZETESİ3 Eylül 2025 Çarşamba 07:55
32 saatlik su kesintisinde süre uzadı! İzmirlinin çilesi bitmiyor
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti susuzluğa mahkum etti. İzmir'de içme suyunu karşılayan barajların boşalmasıyla, İZSU, ağustostan itibaren her gece 23.00–05.00 arasında düzenli kesintilere başlamıştı.

İZSU'dan yapılan yazılı açıklamada bu sefer de şehir genelinde yürütülen onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında 8 ilçede 31 saat zorunlu su kesintisi yapılacağını açıkladı. Vatandaşlara yalnızca dakikalar kala haber verilen kesinti, saatlerce uzadı.

SU KESİK AMA İSRAF ÇOK

Çiğli, Menemen, Karabağlar ve Güzelbahçe gibi İzmir'in birçok ilçesinde su borularının patlamasıyla boşa akan tonlarca su, halkın öfkesini büyüttü. Paylaşılan görüntülerde, "Arıza kaydı oluşturduk gelen olmadı. Vurdumduymazlık" yorumları yapıldı.

