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Güncel

32 yaşındaki kadın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kütahya'da Sibel Şirin, eski komşusu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Üç çocuk annesi Şirin'in, eşinden boşanma aşamasında olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

AA31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:09 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:18
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Bir kafede çalışan Sibel Şirin (32), iş dönüşü geldiği Fuat Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünde eski komşusu B.K'nin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şirin'in, başına isabet eden mermi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sibel Şirin'in cesedi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği iddia edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Üç çocuk annesi Sibel Şirin'in, eşinden boşanma aşamasında olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

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