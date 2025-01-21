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33 gündür her yerde aranıyordu! Cesedine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 33 gün önce kaybolan 81 yaşındaki Duran Manış'ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

AA21 Ocak 2025 Salı 18:01 - Güncelleme:
33 gündür her yerde aranıyordu! Cesedine ulaşıldı
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Alınan bilgiye göre, Halkaçayır Mahallesi'nde oturan ve 19 Aralık 2024 Perşembe günü evden ayrılan Manış, kayboldu.

Ailesinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, yaşlı adamın gidebileceği bölgeler üzerinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

AFAD ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalardan sonuç alınamadı.

KANALDA HAREKETSİZ YERDE YATTIĞI FARK EDİLDİ

Devlet Su İşleri ekipleri, Maksutuşağı Mahallesi'nde bulunan su kanalında temizlik yaptığı sırada bir kişinin kanalda hareketsiz yerde yattığını fark etti.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaşlı adamın cesedi kanaldan çıkarılarak, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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