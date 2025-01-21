33 gündür her yerde aranıyordu! Cesedine ulaşıldı

Alınan bilgiye göre, Halkaçayır Mahallesi'nde oturan ve 19 Aralık 2024 Perşembe günü evden ayrılan Manış, kayboldu.

Ailesinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, yaşlı adamın gidebileceği bölgeler üzerinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

AFAD ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalardan sonuç alınamadı.

Devlet Su İşleri ekipleri, Maksutuşağı Mahallesi'nde bulunan su kanalında temizlik yaptığı sırada bir kişinin kanalda hareketsiz yerde yattığını fark etti.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaşlı adamın cesedi kanaldan çıkarılarak, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.