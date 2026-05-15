  • 33 ilde dev bahis operasyonu: 8,7 milyarlık vurgun yapan 45 şüpheli adliyede
33 ilde dev bahis operasyonu: 8,7 milyarlık vurgun yapan 45 şüpheli adliyede

Eskişehir merkezli 33 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 8,7 milyar lira haksız kazanç sağladığı ve şirketler üzerinden para akladığı belirlenen yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

15 Mayıs 2026 Cuma 09:34
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle Eskişehir merkezli 33 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçları kapsamında gözaltı kararı verilen 135 şüpheliden 91'i yakalandı.

Zanlılardan 44'ünün yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 46'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Söz konusu suçlardan 8,7 milyar lira gelir sağlandığı, 8 şirket üzerinden 1,2 milyar liralık işlem gerçekleştirildiği iddiasıyla ilgili 45 zanlı adliyeye sevk edildi.

Eskişehir merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda "yasa dışı bahis oynatma", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçlarından 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale ve banka kartlarına el konulmuştu.

  • bahis şebekesi
  • para aklama
  • haksız kazanç

