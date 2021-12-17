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33 saatlik yolculuk bitti! Son durakta gösteriyle karşılandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerine yeniden başlanan 'Turistik Doğu Ekspresi', yaklaşık 33 saatlik yolculuğun ardından son durak Kars'ta Kafkas halk oyunları gösterisiyle karşılandı.

AA17 Aralık 2021 Cuma 02:45 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 02:45
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine yeniden başlayarak dün Ankara Garı'ndan yola çıkan "Turistik Doğu Ekspresi" treni, Erzincan ve Erzurum'dan sonra Kars'a ulaştı.

Saat 01.20'de Kars Garı'na gelen, Kafkas halk oyunları gösterisiyle karşılanan yolculara çiçek takdim edildi. Bazı yolcular, halk oyunları ekibinin gösterisini cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Samsun'dan Kars'a gelen yolculardan Zeynep Kasaplı, "Kars'a geldik, en başından beri çok heyecanlıydık. Gerçekten beklediğimize değdi. 4 senedir bunun hayalini kuruyordum. Bilet bulamadık, zamanımız denk gelmedi, şansa ilk sefere denk geldi. Çok mutlu ve heyecanlıydım. Herkese tavsiye ederim, düşünmeden gelsinler." dedi.

Yolculardan Nurcan Bıçakçı da güzel bir yolculuğun ardından Kars'a geldiklerini ifade ederek, "Çıldır Gölü'ne gideceğim için çok heyecanlıydım, atlı kızakların bizi heyecanla beklediğini hissediyorum. Bir sürü kostümle geldim, İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan Kars'a geldiğimiz yolculukta olumlu şeyler düşündüm. Ani Ören Yeri'ni belgesellerde gördüm, şimdi oralarda duvarlarına, dokusuna dokunmak istiyorum." diye konuştu.

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