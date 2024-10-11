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335 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

“NARKOÇELİK-43” operasyonlarında 335 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

IHA11 Ekim 2024 Cuma 07:59 - Güncelleme:
335 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucuya yönelik bu hafta düzenlenen "Narkoçelik-43" operasyonlarında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ile 752 bin 261 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 335 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 53 ilde "Narkoçelik-43" operasyonları düzenlendi. Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Samsun, Diyarbakır, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Ordu, Bitlis, Konya, Manisa, Antalya, Balıkesir, Denizli, Malatya, Sakarya, Tekirdağ, Erzurum, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Batman, Osmaniye, Siirt, Uşak, Zonguldak, Artvin, Giresun, Sinop, Çorum, Hatay, Kayseri, Muğla, Van, Ağrı, Erzincan, Iğdır, Kırşehir, Muş, Yozgat, Kütahya, Kocaeli, Trabzon, Aksaray, Çankırı, Düzce, Edirne, Hakkari, Kırıkkale, Kilis ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlar sonucu 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ile 752 bin 261 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyon sonucu 335 şüpheli yakalandı.

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