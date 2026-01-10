34 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.