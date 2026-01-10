İSTANBUL 15°C / 9°C
10 Ocak 2026 Cumartesi
Güncel

34 ilde FETÖ operasyonu: 77 şüpheli yakalandı

34 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı.

10 Ocak 2026 Cumartesi 09:42
34 ilde FETÖ operasyonu: 77 şüpheli yakalandı
34 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

