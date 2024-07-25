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34 kaydı bulunan oto faresi yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde meydana gelen oto hırsızlık olaylarına karışan şahıs, Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektiflerince kıskıvrak yakalandı.

IHA25 Temmuz 2024 Perşembe 09:59 - Güncelleme:
34 kaydı bulunan oto faresi yakalandı
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Bursa'nın Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde farklı otomobil ve motosikletleri çalan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çok sayıda kamerayı mercek altına alan ekipler, şüphelinin 24 yaşındaki C.Y. olduğunu tespit etti. 34 adet suç kaydı olan C.Y., Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyon ile kıskıvrak yakalandı. C.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİNİN RAHAT TAVIRLARI KAMERADA

Öte yandan, şüpheli C.Y.'nin güvenlik kamerasına yansıyan rahat tavırları 'Yok artık' dedirtti. Rahat hareketler ile otomobil ve motosiklet çalan hırsız, 150 adet kamera izlenerek yakalandı.

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