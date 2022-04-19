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34 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 gözaltı kararı verildi.

IHA19 Nisan 2022 Salı 08:10 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 08:11
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren itirafçı/tanık/ihbar beyanları, ankesör/ardışık/periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 29'u görevde, 5'i ihraç/istifa olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 ilde, 19 Nisan 2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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