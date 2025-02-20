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35 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen de yakalandı.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 07:41 - Güncelleme:
35 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekip görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 8'i çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgede Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bottaki 16'sı çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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