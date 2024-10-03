İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2024 Perşembe / 30 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1819
  • EURO
    37,8605
  • ALTIN
    2905.59
  • BIST100
    9080.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 35 ilde kahverengi kokarca alarmı! Bakanlık harekete geçti
Güncel

35 ilde kahverengi kokarca alarmı! Bakanlık harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında 35 ilde teknik ekipler oluşturulduğunu ve 'Kahverengi Kokarca Eylem Planı'nın devreye alındığını açıkladı.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 11:23 - Güncelleme:
35 ilde kahverengi kokarca alarmı! Bakanlık harekete geçti
ABONE OL

Bakan Yumaklı, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, kahverengi kokarca ile mücadelede yapılanlarla ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı.

Kahverengi kokarcanın Karadeniz bölgesinde yaygın olduğunu, bunun yanı sıra Marmara bölgesindeki illerde de tespit edildiğini vurgulayan Yumaklı, zararlı ile mücadele için sürvey çalışmaları yapıldığını ve eğitimlerin sürdüğünü belirtti.

Bakan Yumaklı, 2021'den itibaren kahverengi kokarca ile mücadelede kullanılacak yumurta parazitoidi salımı için kitlesel üretim ve salım çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Bakanlık teknik ekiplerince zararlının sürekli takip edildiğini kaydeden Yumaklı, biyoteknik tuzaklarla kahverengi kokarcanın yoğunluğunun bulunduğu yerlerin belirlendiğini aktardı.

"KAHVERENGİ KOKARCA EYLEM PLANI BAŞLATILDI"

İbrahim Yumaklı, mücadele çerçevesinde biyolojik, biyoteknik, kimyasal yöntemlerin uygulandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız koordinesinde 'Kahverengi Kokarca Eylem Planı' başlatılmıştır. İlgili üniversiteler, araştırma kuruluşları üretici örgütleri ve diğer tüm paydaşlarla mücadele çalışmaları yürütülmektedir. Eylem Planı kapsamında 35 ilde mücadele çalışmaları için teknik ekipler oluşturulmuştur. Üretim sezonu boyunca eğitim, yayım, sürvey çalışmaları planlanarak 196 ilçede 1272 teknik personelle 508 lokasyonda yoğun şekilde çalışmalar yürütülmektedir."

Kışlak mücadelesi amacıyla da Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerince ev, depo, ofis gibi kapalı alanlarda mekanik mücadele çalışmaları yapıldığını dile getiren Yumaklı, "Fındık üretim alanlarında mücadele amaçlı Bakanlığımız tarafından 4 insektisit ile monitör amaçlı bir feromon tuzak, kışlak mücadelesi için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 4 biyosidal ürün ruhsatlandırılmıştır. Biyolojik mücadele amacıyla zararlının doğal düşmanı olan samuray arısının 2024 yılında doğaya salımı yapılmış olup 2025 yılında da biyolojik mücadele çalışmalarına devam edilecektir." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.