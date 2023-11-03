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35 milyon aşılı yem uçaklardan kırsal ve ormanlık alanlara atıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca 29 ilde kuduza karşı yabani hayvanların bulunduğu bölgelere havadan aşılı yemler bırakılıyor.

IHA3 Kasım 2023 Cuma 11:21 - Güncelleme:
35 milyon aşılı yem uçaklardan kırsal ve ormanlık alanlara atıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, kuduz hastalığına karşı son yıllarda yürütülen yoğun parenteral aşılama çalışmalarının yanında yaban hayatına yönelik oral aşılama çalışmaları da gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 3 yıl önce başlatılan "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini Projesi" ile havadan aşı atımı 29 ilde sürdürülüyor. Mücadeleyle hastalığa duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek, evcil hayvanlar ile yabani hayat arasında süregelen infeksiyon zincirinin kırılması amaçlanıyor.

35 MİLYON AŞILI YEM UÇAKLARDAN KIRSAL VE ORMANLIK ALANLARA ATILDI

Bakanlık, 2008-2010 döneminde kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla Avrupa Birliği destekli "Türkiye'de Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi"ni uygulamıştı. Bu çerçevede 3 yılda yaban hayatına yönelik toplam 1 milyon 800 bin doz oral kuduz aşısı ve 3 milyon doz parenteral kuduz aşısı uygulandı. 2014-2016 yılları arasında yürütülen "Türkiye'de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi" çerçevesinde de 3 yıl süreyle üç kampanya ile toplam 5 milyon 670 bin aşılı yem atıldı. Avrupa Birliği desteği de sağlanan "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini Projesi" kapsamında ise yaban hayatına yönelik 225 bin kilometrekare alanda 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması gerçekleştirildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen 7 kampanya döneminde toplam 35 milyon aşılı yem uçaklardan kırsal ve ormanlık alanlara atıldı.

29 İLDE KUDUZA KARŞI HAVADAN İLAÇLAMA

Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Konya, Mersin, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Erzurum, Bitlis, Batman, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzincan ve Tunceli illerinde uçaklarla havadan yabani hayvanların bulunduğu bölgelere aşılı yemler atılacak. Havadan atılan aşılı yemlere insan teması olması halinde kokuda değişiklik meydana geldiğinden yaban hayvanları tüketmeyebiliyor, bu da uygulamanın etkisini azaltıyor. Bu sebeple kırsal ve ormanlık alanlara havadan aşılı yemlere temas edilmemesi, dokunulması halinde ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

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