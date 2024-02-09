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Güncel

35 savcı görevlendirildi! İstanbul Adliyesi önündeki hain saldırıda yeni gelişme

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheli adliyeye getirilirken, ifade işlemleri için 35 savcı görevlendirildi.

AA9 Şubat 2024 Cuma 11:03 - Güncelleme:
35 savcı görevlendirildi! İstanbul Adliyesi önündeki hain saldırıda yeni gelişme
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, polis otobüsleriyle İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Adliyenin 7. katındaki Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınacak ifadeler için katta çok sayıda polis görevlendirildi.

- ADLİYE İÇİNDE VE DIŞARIDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Vatandaş girişine izin verilmeyen katta yoğun güvenlik önlemi alınırken, adliyenin çevresindeki tedbirler artırıldı.

Saldırının yaşandığı ve bariyerlerle kısmen kapatılan meydanda sık sık kimlik kontrolleri yapılırken, zırhlı polis araçları adliyenin etrafında konuşlandırıldı.

Öte yandan soruşturmada şüphelilerin ifade işlemleri için 2 başsavcı vekili ile 35 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

İfade işlemlerine başlanması bekleniyor.

- OLAY

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.

Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.

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