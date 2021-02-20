35 yaşındaki adam kavga sırasında başına aldığı taş darbesiyle öldü

AA 20 Şubat 2021 Cumartesi 12:40 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 12:40

Şehitkamil İlçesi İbrahimli Mahallesi'nde 14 Şubat'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan taşlı ve sopalı kavgada başına taş isabet eden tatlı ustası Ali Arslantaş (35) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Arslantaş, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Arslantaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.